٩ من كل ١٠ موظفين تزيد قدراتهم على التركيز بعد الإجازات

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أظهرت نتيجة إحصائية - أجرتها شركة "إكسبيديا" للسفر على الإنترنت للتعرف على الوضع الحالي لاستخدام الإجازات المدفوعة بين الموظفين في مختلف دول العالم - أن ٩ من بين كل ١٠ موظفين في جميع أنحاء العالم تزيد قدراتهم على التركيز بعد الإجازات. جاء ذلك في إحصائية أجرتها شركة "إكسبيديا" للسفر على الإنترنت، حيث تجري الشركة إحصائية كل عام للتعرف على الوضع الحالي لاستخدام الإجازات المدفوعة بين الموظفين في مختلف دول العالم.

وفي إحصائية هذا العام تبين أن الإجازات تؤثر تأثيرا كبيرا على زيادة إنتاجية العمل إلى جانب تعزيز الصحة النفسية. وشملت الإحصائية أحد عشر ألفا ومائة وأربعة وأربعين موظفا في تسع عشرة دولة بمن فيهم ثلاثمائة موظف كوري. وقال اثنان وتسعون بالمائة من الموظفين في العالم وخمسة وتسعون بالمائة من الموظفين الكوريين إنه من الضروري أخذ إجازات منتظمة للحفاظ على الصحة النفسية.

وكانت التأثيرات الإيجابية للإجازات على الصحة النفسية متنوعة، حيث قال معظم المجيبين إن الإجازات تسهم في توفير الاطمئنان جسديا ونفسيا والحصول على أفكار إيجابية حول الحياة، والقضاء على الضغوط النفسية والقلق. كما أشار الكثير منهم إلى أن الإجازات تسهم في تعزيز الصداقة والألفة مع المحيطين بهم.

واتضح أن الإجازات الطويلة بأكثر من أسبوع فعالة في تحسين الصحة النفسية بشكل أكبر من الإجازات القصيرة حيث كانت فاعلية الإجازات الطويلة أعلى بإحدى عشرة بالمائة من فاعلية الإجازات القصيرة خاصة في مجال القدرة على حل المشاكل.

كما تبين في الإحصائية أن الاستراحة الحقيقية يمكن تحقيقها بعد مرور يوم واحد على بدء الإجازات حيث قال ٥٨٪ من المشاركين فيها إنهم يبدؤون في التمتع بالاستراحة وانخفاض الضغوط النفسية بعد مرور يوم واحد على بدء الإجازة. وقال 38% من الموظفين في العالم إنهم يأخذون إجازات طويلة بأكثر من أسبوع بينما قال ٣٧٪ من الكوريين إنهم يأخذون إجازات قصيرة عادة.

كما اتضح أن تأثيرات الإجازات على حياة العمل متنوعة. حيث قال ٨٥٪ من الموظفين في جميع بلدان العالم إنهم يقومون بأعمالهم بشكل إيجابي أكثر من قبل وتزداد قدراتهم على التركيز وإنتاجيتهم بعد التمتع بالإجازة.

وقال ٨٢٪ من الموظفين في العالم إن صبرهم في التعامل مع زملائهم في الشركات أو عملائهم يصبح أقوى بعد الإجازة، بينما قال ٨١٪ منهم إنه يتم تكوين رؤية ثاقبة تسمح لهم بالتفكير من منظور أوسع بعد الاجازة. وقال ٨٩٪ من الموظفين الكوريين إن الإجازات تسهم في زيادة قدراتهم على التركيز، بينما قال ٨٨٪ منهم إنها تجعلهم يقومون بالأعمال بشكل إيجابي. وقال ٦٣٪ من إجمالي المشاركين إن إنتاجياتهم في العمل تنخفض في حالة القصور في الإجازات. ووافق على ذلك ٦٦٪ من الموظفين الكوريين.