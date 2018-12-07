إقبال متزايد على متاجر الكتب الكبرى في البلاد

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في ظل البحث عن أماكن للترفيه والابتعاد عن ضغوط العمل، يحظى متجر "أرك آند بوك" في منطقة "اولجيرو" بالعاصمة سيول بشعبية كبيرة من قبل الموظفين في الآونة الأخيرة. حيث يجذب وجود نفق من الكتب اهتمام الكثيرين. وتسمى منطقة النفق المكونة من ثمانية آلاف كتاب أصدرتها شركة "تاسين" الألمانية المتخصصة في كتب الفن، بـ"شارع تاسين لكتب الفن" وقد أصبحت معلما خاصا في إنستغرام.

جدير بالذكر أن متجر الكتب "أرك آند بوك" تم إنشاؤه في مبنى بويونغ للإنشاءات بينما تم إنشاء مقهى الكتب "كافيه كومّا" في المتجر الرئيسي لشركة هاجيس في منطقة ميونغ دونغ بسيول. كما خصصت شركة " بياينكينو" للمفروشات مساحة خاصة لمتجر الكتب المستقل "لايف بوكس" في قاعة عرضها. وجاءت هذه التغييرات بعد أن لعبت متاجر الكتب دورا كبيرا في جذب الناس. ويرجع السبب في زيادة الاهتمام بمتجر "آرك أند بوك" إلى أن المتجر تكون من فكرة شركة " أوه دي تي" المشهورة بتطوير العقارات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة نجحت في الترويج للكثير من المحلات والمتاجر في وسط سيول.

وتبلغ مساحة متجر "آرك آند بوك" ثمانمائة وتسعة وخمسين مترا مربعا فقط إلا أنه يضم حوالي ثلاثين ألف كتاب وأكثر من ثلاثة آلاف نوع من الاسطوانات الموسيقية وإكسسورات الموضة.

وقد ولد مقهى "كوما" من خلال التعاون بين شركة هيجيس ودار قرية الأدب للنشر والطباعة. أرادت شركة هيجيس افتتاح مكان متعدد الأغراض ولا محل للملابس فقط ولهذا فقد اقترحت دار قرية الأدب بافتتاح متجر لها في متجرها بحيث تحول الطابق الأول منه الذي تبلغ مساحتها ستة وخمسون مترا مربعا إلى مكان خاص لبيع الكتب والقهوة. وهذا المتجر متميز بإملاء جداره الذي يعادل ارتفاعه ارتفاع طابقين بالكتب بحيث يبيع حوالي ألف وخمسمائة كتب بمن فيها الروايات وكتب القصائد ومجموعات المؤلفات الأدبية العالمية والتي أصدرتها دار قرية الأدب. ويمتاز المتجر بترشيح الكتب. قال "جونغ مين هو" مدير التسويق في المتجر إنه سيخصص وقتا خاصا لتقديم الوصفات من الكتب المناسبة لذوق وميول القراء كل أسبوع من خلال دعوة الأدباء.