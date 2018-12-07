متاحف لتعليم كيفية طبخ الأطعمة الكورية المتنوعة

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بمناسبة شهر ديسمبر اختارت مؤسسة كوريا للسياحة خمسة متاحف جديرة بالزيارة وتعلم كيفية طبخ الأطعمة الكورية المتنوعة، ويأتي متحف المخلل الكوري التقليدي "كيم تشي" الواقع في منطقة إينسا وسط سيول في الصدارة، حيث افتتح هذا المتحف في عام ١٩٨٦ ليصبح أول متحف متخصص في صنغ الكيمتشي حيث يقدم أصل وأنواع وأدوات صنع الكيمتشي إلى أماكن حفظه باستخدام الآثار ذات الصلة والمحتويات الرقمية.

واختارت قناة سي إن إن الأمريكية عام ٢٠١٥ متحف كيم تشي ضمن أهم متاحف الأطعمة الحادية عشرة في العالم. ويمكن للزوار تجربة صنع مختلف أنواع كيم تشي. وفي منطقة إيتشون بمقاطعة كيونغ كي متحف خاص لثقافة الأرز. ويمكن فيه التعرف على جودة الأرز الخاصة في منطقة إيتشون والذي كان مقدما إلى الملوك في عصر مملكة جوسون الكورية. كما يمكن فيه تعلم ثقافة الأرز في مختلف دول العالم. في قاعة المتحف يمكننا تجربة إزالة قشور الأرز وطبخ الأرز. في منطق تشون تشون الواقعة شرق البلاد متحف خاص لتجربة معكرونة تشون تشون المصنوعة من الحنطة السوداء. وفي الطابق الأول من المتحف يمكن التعرف على أصل معكرونة تشون تشون وطريقة زراعة الحنطة السوداء وعملية طبخ المعكرونة.

وفي منطقة كوم سان في جنوب تشونغ تشنغ متحف خاص للجنسينغ. ويمكننا في هذا المتحف تعزيز طاقتنا، حيث إن الجنسينغ مفيد جدا لتعزيز الطاقة في الأيام الشتوية الباردة. وتفتخر منطقة كوم سان بألف وخمسمائة عام من تاريخ زراعة الجينسينغ. حيث يتم هناك تقديم حوالي ١٠٠ نوع من الأطعمة المصنوعة بالجنسينغ. وفي سوق الجنسينغ القريب من المتحف يمكن تذوق جذور الجنسينغ المقلية اللذيذة. وأخيرا اذا انتقلنا إلى منطقة بوسنغ في مقاطعة جنوب جولا، سنجد متحف الشاي الكوري. حيث يمكن لزوار المتحف المتميز بالهدوء والسلام في الأيام الشتوية تعلم صنع الشاي وتجربة الشاي وأطعمة الشاي. وبالقرب من المتحف مرصد وطريق للمشي يمكن من خلالهما الاطلاع على حقول الشاي.