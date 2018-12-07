خطة لدراسة فاعلية تنفيذ سياسة الدعم المالي للتشجيع على الإنجاب

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طبقا للقرار الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة بشأن الدعم المالي بقيمة مليونين و500 ألف للتشجيع على الإنجاب، فقد أعلنت الحكومة عن خطة لإجراء بحوث حول التأثيرات الفعلية لتنفيذ سياسة تقديم الدعم المالي للتشجيع على الولادة في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت بلدية يونغ إين بشأن تقديم خدمة المساعدة فيما بعد الولادة لكل النساء اللاتي يلدن بغض النظر عن فترة الإقامة في المنطقة أو مستوى الدخل. حيث ستنفذ بلدية يونغ إين هذه الخدمة اعتباراً من الأول من شهر يناير لعام ٢٠١٩ من خلال توفير مجموعة من القسائم التي يمكن أن تستفيد منها الأمهات في رعاية أنفسهن فيما بعد الولادة لمدة 5 أيام وحتى 25 يوماً حسب الحالة الصحية لاولئك النساء.

يذكر أن منطقة يونغ إين ظلت تشهد انخفاضا في معدل الولادة بصورة كبيرة منذ عام 2015 لذلك قررت البلدية تنفيذ هذا التدبير بعد أن فكرت في الكثير من السبل لزيادة معدل الإنجاب لدى سكانها.