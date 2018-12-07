متاحف للطعام الكوري تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين

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نقدم متاحف خاصة بالطعام الكوري التقليدي في كوريا إذ تحظى هذه المتاحف بشعبية كبيرة من الزوار الأجانب في الآونة الأخيرة. وهي متحف "كيمتشي كان" في منطقة إنسادونغ في سيول، ومتحف "ثقافة الأرز" في منطقة إتشون جنوب مقاطعة كيونغ كي، ومتحف الجينسنغ في منطقة كوم سان في جنوب مقاطعة تشونغ تشُنغ، وأخيراً متحف "هاتشون" أي "التحالب البحرية المجففة" في منطقة ميريانغ في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.

وكل هذه المتاحف الأربعة تتميز بعرض أطعمتها المحلية الخاصة وإتاحة الفرصة لتجربة الطعام وطهيه، وتذوق المأكولات المحلية الفريدة بواسطة الزوار الأجانب المهتمين بتجربة ثقافة الطعام الكورية وتذوق الأطعمة الكورية التقليدية والتعرف على المطابخ المحلية المختلفة في كوريا. وخاصة متحف "كيمتشي كان" في منطقة إنسادونغ في سيول قدمته قناة سي إن إن الأمريكية ضمن مجموعة مختارة من أفضل متاحف الأطعمة حول العالم في عام 2015. حيث قدمت المتحف قائلة إن متحف "كيمتشي" زاره ما يزيد عن ١٠٠ ألف زائر منذ افتتاحه قبل 20 عاماً ويحتوي على مكتبة تضم الكثير من الكتب والمراجع حول الأطعمة الكورية، فضلاً عن الدراسات الأكاديمية التي تعرض كل ما يتعلق بهذا المخلل وكذلك تنظيم دورات تدريبية حول صناعة مخلل الكيمتشي.

وقد تطور المتحف منذ ذلك العام لدرجة أنه يقدم محتويات رقمية منوعة تعرض إجراءات طهي الكيمتشي بدءاً من كيفية اختيار أفضل نوع من الملفوف "بيتشو" والأواني المناسبة لتخزين الكيمتشي والأماكن المفضلة لوضع أواني الكيمتشي وغير ذلك. كما يحظى البرنامج التجريبي لطبخ الكيمتشي في الطابق السادس من المتحف بشعبية هائلة من قبل الزوار الأجانب حيث يمكن أن يجرب الزوار صنع الكيمتشي بأنفسهم بدون مساعدة المحاضر بعد تلقي دورة طهي الكيمتشي.

وكذلك في متحف ثقافة الأرز في منطقة إتشون يمكن أن يستمتع الزوار بالتعرف على خصائص أرز إتشون الشهي عالي الجودة والاختلافات بين أنواع الأرز العالمية وبين أرز إتشون الذي كان يُقدم للملوك في مملكة جوسون منذ القدم نظراً لمذاقه الشهي والمغذي. وكذلك يمكن للزوار في المتحف تجربة استخدام الأدوات التقليدية لزراعة الأرز في العصر القديم.

أما في متحف الجينسنغ فيمكن للزوار الأجانب تجربة تذوق الجينسنغ الخاصة بمنطقة كوم سان التي تعتبر أشهر منطقة لزراعة الجينسنغ ليس في كوريا بل في العالم أيضاً، أوكذلك يمكن أن يجدوا أنواعا كثيرة من الأطعمة الشهية المصنوعة من الجينسنغ وخمر الجينسنغ أيضاً. ولذلك يمكن للزوار الأجانب أن يستمتعوا بقضاء وقت مفيد جداً لتجربة الجينسنغ المغذي هناك.

أما متحف "هانتشون" في منطقة ميريانغ، فيعتبر متحفاً طريفاً جداً لتجربة الطحالب البحرية الكورية حيث إن مادة "هانتشون" تماثل مادة "أغار" الجيلاتينية البناتية المستخرجة من خلال عملية تجفيف الطحالب البحرية وتشتهر بموادها الغذائية الممتازة للصحة والوقاية من الشيخوخة.