



سيتم افتتاح مهرجان إضاءة مزارع الشاي الأخضر في منطقة بوسونغ، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، وتستمر فعاليات المهرجات حتى يوم 13 من شهر يناير لعام ٢٠١٩، حيث تتلألأ جميع حقول الشاي الأخضر في منطقة بوسونغ.

وتقام فعاليات المهرجان تحت عنوان "مملكة الشتاء" حيث تغطي الحقول 10 آلاف زهرة إضاءة LED ملونة في كل ليالي فترة المهرجان وسيتم في جوانب الحقول تركيب تماثيل ثلجية وأشجار رقمية متنوعة لإضافة جو ساحر حول أماكن فعاليات المهرجان.

كما ستقام عروض ضوئية ملونة في ميدان المهرجان الذي تتساقط فيه الثلوج البيضاء في كل ليلة من فترة المهرجان. وبالإضافة إلى ذلك ستقام حفلات غنائية وبرامج تجربية في كل الأزقة والشوارع التي يمر بها الزوار لكيلا يفقدوا أي لحظة للاستمتاع بذكريات لا تنسى مع أسرهم وأحبائهم في المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن المهرجان تم تسجيله في موسوعة غينيس لإضاءة شجرة ملينيوم ضخمة في شهر ديمسبر عام 1999 ومنذ ذلك الوقت ولمدة 20 سنة يحافظ على قيمته كونه أول مهرجان إضاءة كوري.