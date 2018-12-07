خطة هيون ديه لإنتاج 500 ألف سيارة هيدروجينية

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أعلنت مجموعة هيون ديه الكورية لصناعة السيارات عن خطة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية هيدروجينية حتى عام 2030. ولم تكتف "رؤية 2030" لمجموعة هيون ديه بتوسيع إنتاج السيارات الهيدروجينية الكهربائية فقط، بل تطمح أيضا لتصبح شركة قيادية في الطاقة الهيدروجينية في العالم.

وتتمركز "رؤية 2030" على مشروعيْن رئيسيين، هما: مشروع السيارات الهيدروجينية الكهربائية، ومشروع خلايا وقود الهيدروجين.

فأولا: تخطط هيون ديه لإنشاء نظام إنتاج 500 ألف سيارة هيدروجينية كهربائية حتى عام 2030. ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق هذا النوع من السيارات مليوني سيارة سنويا في عام 2030. ولهذا إذا أنشأت نظام إنتاج 500 ألف سيارة فسوف تحتل هيون ديه موقع القيادة في هذا المجال.

وثانيا: مشروع إمداد نظام خلايا وقود الهيدروجين. وتجدر الإشارة إلى أن خلايا وقود الهيدروجين تمثل طاقة جديدة يتم إنتاجها من خلال فصل الهيدروجين عن الأكسوجين من خلال تحليل الماء كهربائيا. ويتميز هذا الوقود بارتفاع كفاءة الطاقة بالمقارنة مع توليد الكهرباء بالتوربينات باستخدام الوقود الأحفوري، كما أنه لا يحدث أي ضوضاء أو غازات ضارة بالبيئة إلا قليلا جدا. ويمكن استخدام خلايا وقود الهيدروجين في مختلف وسائل النقل بما في ذلك القطارات والسفن والشاحنات. ولهذا فمن المتوقع أن تحتاج مختلف دول العالم إلى ما بين 5.5 مليون و6.5 مليون من الخلايا الهيدروجينية حتى عام 2030.

وتخطط هيون ديه للانتهاء من إنشاء المصنع الثاني لنظام خلايا وقود الهيدروجين في مدينة "تشونغ جو" حتى نهاية العام القادم، بحيث تتم زيادة إنتاج خلايا الوقود من 3 آلاف حاليا إلى 700 ألف خلية حتى عام 2030. وهكذا ستصبح هيون ديه أول شركة في العالم تنشيء نظاما لإنتاج كمية كبيرة من خلايا وقود الهيدروجين.