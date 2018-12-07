اختيار امرأة لأول مرة لرئاسة التكتل البرلماني للحزب المعارض

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تم انتخاب النائبة البرلمانية "نا كيونغ وان" كأول زعيمة للتكتل البرلماني للحزب المحافظ في كوريا، حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، بعد أن حصلت على دعم فئة المؤيدين للرئيسة السابقة "باك كون هيه".

الجدير بالذكر أن "نا" تعتبر نائبة برلمانية بارزة، وكانت تعمل قاضية، وهي أكثر النائبات انتخابا في البرلمان. وقد دخلت الدائرة السياسية كمساعدة خاصة للمرشح الرئاسي "لي هويه تشانغ" في حزب كوريا الكبيرة في عام 2002. وبعد فشل المرشح "لي" في الانتخابات ظلت تعمل كمحامية، ثم دخلت البرلمان كنائبة تمثيلية في الدورة السابعة عشرة من الانتخابات البرلمانية في عام 2004. وفي الدورة الثامنة عشرة انتخبت كنائبة في دائرة "جونغ كو" في سيول، وحتى الآن تعمل كنائبة برلمانية للمرة الرابعة. وقد خاضت أيضا منافسات اختيار مرشح حزبها لمنصب عمدة سيول في عام 2010، والانتخابات التكميلية لمنصب عمدة سيول في عام 2011. وظلت تشغل مختلف المناصب المهمة بما فيها الناطقة باسم الحزب وعضو اللجنة العليا للحزب ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان.

وتتحمل "نا" مسؤوليات هائلة، فحتى الآن لم يخرج حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي من أزمته الناتجة عن عزل الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، وخسارة الانتخابات الرئاسية. ولم يمضِ الحزب قدما نحو الإصلاحات من أجل استعادة دعم الشعب كما أنه لا يزال يشهد صراعات بين فئاته المختلفة. ولهذا فإن تسوية هذه الخلافات وجمع قوى الحزب يمثلان أول مهمة تواجهها "نا".

وخارجيا، ينتظرها جدل حول تعديل نظام الانتخابات البرلمانية، حيث تعتبر مسألة إدخال نظام التمثيل المختلط على النمط الألماني الذي تطالب به ثلاثة أحزاب معارضة أخرى، وهي أحزاب "الإًصلاح المستقبلي" و"السلام" و"العدالة"، مسألة معقدة لأنها ترتبط بمسألة التحالف داخل المعسكر المعارض ضد المعسكر الحاكم.

ومن ناحية أخرى، يسعى الحزب الحاكم لجذب هذه الأحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة من خلال محاولة إبرام اتفاق معها. لكن القيادة السابقة للحزب المعارض الرئيسي لم تظهر موقفا واضحا تجاه هذه المسألة، وبالتالي سيتوجب على "نا" طرح رؤية بشأنها فورا. وهكذا تتجه الأنظار إلى مدى إمكانيات نجاح الزعيمة الجديدة للتكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي في جهود إصلاح الحزب وتوحيد معسكر المحافظين.