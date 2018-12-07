الحطاب الذي صار موظفًا حكوميًا

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كان يا ما كان، عاش حطاب في قرية صغيرة. كان رجلًا أمينًا ومجتهدًا. وفي يوم من الأيام، كان يحمل الحطب في حمالة كبيرة نازلًا من على الجبل، وبينما هو كذلك، شاهد موكب الحاكم المحلي يعبر، حاول الحطاب أن يتحرك جانبًا كي يفسح مكانًا لعبور الموكب كما يفعل الجميع، لكن حمولته كانت كبيرة الحجم ثقيلة الوزن فمنعته من التحرك بسرعة. أسرع أحد خدم الحاكم إليه وصاح في وجهه غاضبا:"أنت! ألا ترى الموكب؟ يالوقاحتك! تنح جانبًا". وما إن انتهى الخادم من كلماته القاسية حتى ركل الحطاب المسكين ركلة لا تقل قسوة وفظاظة. فقد الحطاب توازنه إثر الركلة التي تلقاها، فسقط مع حمولته الثقيلة في حفرة على جانب الطريق. استطاع الحطاب أن يخرج من الحفرة سالمًا، لكنه كان مغطى تماما بالطين. كان الحاكم يشاهد كل ما يحدث، لكنه تجاهل الحطاب تمامًا، وعبر في طريقه دون أن يعيره أدنى اهتمام، وكأنه لم ير أي شيء. غضب الحطاب غضبًا شديدًا. راح يفكر:"ما الذي فعلته كي أستحق هذه المعاملة؟ لا يُمكن للحاكم المحلي أن يفعل بي هذا، حتى ولو كان موظفًا حكوميًا ذو مكانة رفيعة". كان إحساسه بالإهانة قوي للغاية، حتى أنه قرر في نهاية المطاف أن يصبح موظفا حكوميًا أيضًا. راح يسأل معارفه عن طريقة الالتحاق بالعمل الرسمي في الحكومة. ظن الناس أنه مجرد أحمق مغفل فكانوا يضحكون ويتجاهلونه تمامًا.

وهنا، قال له أحد كبار القرية مازحًا:"كي تصبح موظفا في الحكومة يجب أن تلف في العاصمة ثلاثة سنوات متواصلة"، وعبارة "لف" هنا تعني تجول، لكن حطابنا البسيط المسكين ظن الرجل يعني الكلمة حرفيا، وظن أنه إن تدحرج على أرض العاصمة لفترة طويلة سيحصل على منصب في الحكومة.

وهكذا، غادر قريته وارتحل إلى العاصمة. وما إن وصل، لم يضيع أي وقت، وراح يتدحرج على الأرض من طلوع الشمس حتى غروبها. ولم يمنعه الإرهاق أو المرض أو تقلب الأحوال الجوية من ممارسة هذه العادة كل يوم. كان الناس يتجمعون في عجب ويسألونه عما يفعل، فيجيبهم، بكل بساطة، أنه يحاول أن يلتحق بالعمل الحكومي. مرت الأيام والشهور والسنوات، وصاحبنا على حاله. وصار جميع من في العاصمة يعرفون ذلك الرجل غريب الأطوار الذي لا شاغل له سوى التدحرج في الأرض طوال اليوم بثيابه المهترئة القذرة. أصبح الرجل أضحوكة الناس، لكن هذا لم يمنعه ولم يوقفه، فكل ما كان يستطيع التفكير فيه هو أن يصبح موظفًا حكوميًا. وصلت أخبار بطلنا إلى الملك. وفي يوم من الأيام، تنكر الملك في هيئة أحد العامة، وخرج إلى الشوارع قاصدًا مقابلة الحطاب العجيب. وعندما سأله الملك عن سبب فعله الغريب، أجابه إجابته المعتادة بأنه يفعل ذلك سعيا للحصول على منصب في الحكومة. ولم يكن يعرف بالطبع أنه يحادث الملك نفسه. سأله الملك عن المنصب الذي يود توليه في الحكومة.فأجابه دون تردد:"أي منصب سيكون مناسبا طالما سيكون منصبا رسميا في الحكومة". فأجابه الملك:"حسنًا، إذن. ما رأيك في منصب حاكم محلي. أومأ الحطاب برأسه قائلًا:"سيكون هذا رائعا" فعاود الملك سؤاله:"إذن، ما رأيك في الوزارة؟ إن أصبحت وزيرًا ستكون أعلى منصبًا من الحاكم المحلي" وافق الحطاب على الفور، ظل الملك على هذا الحال، يقترح مناصب رفيعة على الحطاب الذي كان يعلن أنه سيقبلها دون تردد. فسأله الملك:"إذن، ما رأيك في منصب الملك؟". هنا، توقف الحطاب عن الدحرجة وانتصب قائمًا، ثم صفع الملك في غضب وهو ينظر له شذرًا، وقال في غضب هادر:"أيها الوقح! أنا رجل جاهل، لكنني أعرف أن البلاد لها ملك واحد. هل تريدني أن أصبح خائنا؟ اغرب عن وجهي، ولا تريني وجهك ثانيًا".

لم يشعر الملك بأي غضب، بل كان معجبًا بولاء الحطاب. أمر الملك أتباعه باصطحاب الحطاب إلى القصر، حيث منحه منصبًا حكوميًا. اندهش الحطاب في البداية بشدة عندما وجد الرجل الذي صفعه منذ بضعة أيام يجلس على العرش، لكن سعادته بمنصبه الحكومي كانت غامرة. كان سعيدًا للغاية بعمله الجديد. لكن مع مرور الوقت، صار يشتاق لعمله القديم كحطاب. فاستقال من منصبه الجديد وعاد إلى قريته. فكل ما أراده هو أن يصير موظفًا في الحكومة ليسترد كرامته، لا أن يعيش حياته كموظف حكومي.