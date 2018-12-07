الممثل الكوري يو آه إين ضمن أفضل ١٢ ممثلا لعام ٢٠١٨

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أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قائمة أفضل 12 ممثلا لعام ٢٠١٨، حيث كان الممثل "يو آه إين" الذي قام ببطولة فيلم "Burning" من بين هذه الأسماء. حيث عبر عمّا في داخل شاب مضطرب من خلال أداء دقيق جدا. وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" أداء الممثل "يو آه إين" الجذاب والساحر في فيلم "احتراق"، وأدرجت اسمه ضمن قائمة أفضل اثني عشر ممثلا لهذا العام.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" اختارت فيلم "احتراق" كواحد من أفضل عشرة أفلام لهذا العام. وحسبما قالت وسائل الإعلام قال أحد نقاد الفيلم في صحيفة "نيويورك تايمز" اختارت فيلم "احتراق" بعد فيلم "روم" من إخراج المخرج كأفضل عشر أفلام لهذا العام.

وقد بدأ الممثل "يو" مسيرته الفنية في عام 2003 وقد ظهر في إعلان تلفزيوني لإحدى شركات المعكرونة "راميون" كموديل. وبدأ كممثل من خلال مسلسل تلفزيوني للمراهقين في نفس العام. أما في مجال السينما فقد ظهر في فيلم مستقل بعنوان "ليس عندنا غد" في عام 2007، وأظهر وجوده من خلال مسلسل "فضيحة سونغ كيون كوان" في عام 2010، وفيلم "وان دوكي" في عام 2011. كما قام الممثل "يو" بدور الفتى "مون جيه سين" في فضيحة سونغ كيون كوان" وهو رجل وحشي خارج السيطرة ويتحدث كما يشعر ويتصرف كما يريد، لكن داخله دافئ أكثر من أي أحد، مما جذب انتباه الجمهور بشكل كبير جدا.

وكذلك كانت ليو تجربة ناجحة على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي الدولي للمرة الأولى في حياته الفنية من خلال فيلمه "احتراق" من إخراج المخرج "لي تشانغ دونغ"، وأصبح الممثل "يو" واحدا من أشهر الممثلين الكوريين في مجال السينما الآن.