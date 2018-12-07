نشر حركة التنمية الاقتصادية لبناء القرى الحديدة إلى الدول النامية

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بعد نجاح حركة "بناء القرية الجديدة" التي تعتبر عنصرا مهما للتنمية الاقتصادية التي حققتها كوريا في السبعينيات من القرن الماضي، حققت إنجازات مادية ضخمة من خلال مشاركة المزارعين الفعالة، وانتشرت لتشمل حتى المناطق غير الريفية وأصبحت دعامة روحية للتنمية الاقتصادية المبهرة التي حققتها كوريا في السبعينيات.

وفي هذا الصدد، تقوم كلية "بارك جونغ هي" للسياسة و"سيه ما أول" للدراسات العليا في جامعة "يونغ نام" بدور كبير في نشرها.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت تسمية الكلية على اسم مؤسسها "بارك جونغ هي" وهو الرئيس الأسبق الذي أسس حركة "سيه ما أول"

كما تم تنفيذ هذه الحركة في حوالي مائة قرية في ميانمار، يتم تطوير قرى زراعية قائمة على حركة "سيه ما أول". وعدد كبير من موظفي إدارة الشؤون الزراعية الذين يقومون بهذا المشروع من خريجي الكلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس قسم التنمية الاقتصادية لـ"سيه ما أول" في جامعة "إندورون " في الفلبين في عام 2015، وكانت أول حالة لتصدير النموذج الكوري منها إلى الخارج.

كما تستعد جامعة "ويسترن" في كامبوديا لتأسيس قسم التنمية الاقتصادية لـ"سيه ما أول" الآن. وتخطط الكلية لتأسيس قسم للتنمية الاقتصادية لـ"سيه ما أول" في جامعتين في إندونيسيا وغامبيا في عام 2019 مدعومة بإرادة الرئيس الكوري "مون جيه إين" في إجراء مشروعات "سيه ما أول". وأتمنى أن تسهم حركة "سيه ما أول" في تحقيق تنمية فعلية في العالم.