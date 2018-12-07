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في ظل الشعبية منقطعة النظير التي تتمتع بها فرقة "بي تي إس" وكذلك نادي المحبين الخاص بها، والذي يطلق عليه ARMY، والذي يعمل كثيرا من أجل المجتمع والعالم مع فرقة بي تي إس.، نشرت وسائل الإعلام أخبارا تقول إنه تم الحصول على حقوق العلامات التجارية لـ BTSأي الكلمة المختصرة من "بانغ/ تان/ سو نيون دان، وARMY أي اسم نادي محبي "بي تي إس" بشكل رسمي. كما تم تسجيل اسمها الإنجليزي "Bangtan boyz" كعلامة تجارية في وقت مبكر في يوليو من عام 2012، ولكن بعد حصولها على شعبية كبيرة على المستوى العالمي، أصبح محبوها ينادونها "BTS" بدلا من اسمها الرسمي. مما جعل شركتها "BIGHIT" للإنتاج الفني تقدم طلبا لتسجيل BTS كعلامة تجارية، وحسبما قالت هيئة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية ، فقد تم تسجيل BTS كعلامة تجارية رسمية في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر.