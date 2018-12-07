جيجونغ عضو فرقة جي واي جي يحتفل بعيد ميلاده مع معجبيه الكوريين واليابانيين

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يخطط المطرب "جيجونغ" عضو فرقة "جي واي جي" للاحتفال بعيد ميلاده مع معجبيه في كوريا واليابان حيث سيقام احتفال مع معجبيه الكوريين يوم العشرين من شهر يناير من العام القادم في سيول ، احتفال آخر مع معجبيه اليابانيين يوم الثامن والعشرين من يناير أيضا حيث يصادف عيد ميلاد "جيجونغ" يوم السادس والعشرين من يناير.

وكان المطرب "جيجونغ" قد كشف عن أغنيته الثانية باللغة اليابانية بعنوان "تحدي" في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت شركة "سي جي" الترفيهية إن المطرب "جيجونغ" بفتح قناته الرسمية الخاصة على يوتيوب على العنوان التالي :





https://www.youtube.com/channel/UCkDL3JYoQIZAq-CdPMoPXwQ