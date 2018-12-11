تشون هيانغ غا / تشورينغا / مونغ ريونغ





"جسدها خفيف كإيهوانغ ونويينغ تمشي على الماء / وهي تدفع بكلتي قدميها تمامًا كالإلهة تشانغي عندما تركب إحدى السحب / تدفع مرة، تدفع مرتين بكل ما أوتيت من قوة / وأوراق الشجر من فوقها تتأرجح للأمام وللخلف معها"

كان هذا جزء من "تشون هيانغ غا" في كتاب يدعى "مان هوا جيب 민화집" كُتب في القرن الثامن عشر، وهو يصف "تشون هيانغ" على أرجوحتها. و"إيهوانغ" و"نويينغ" المذكورتان في القصيدة كانتا زوجتي الإمبراطور الصيني شون. وكانتا رمزًا للوفاء الزوجي، حيث انتحرتا بإلقاء أنفسهما في مياه النهر عندما بلغتهما أنباء وفاة زوجهما "شون" في جولة في البلاد. أما الإلهة "تشونغي" فهي إلهة القمر التي اشتهرت بجمالها الخلاب. وتشبيه تشون هيانغ بأولئك النسوة هو إشارة لما تمتعت به من فتنة طاغية، وما واجهته من صعاب ومشقات. "مانهوا جيب 만화집" هو أقدم الكتب التي وصلت إلينا عن البان سوري، وهو مجموعة من أغاني فن البان سوري من منطقة "هونام" مكتوبة على هيئة قصائد، كتبها العالم الكونفوشي "يو جين هان 유진한".

مصطلح "بيونغ تشانغ 병창" يشير إلى لون من ألوان الموسيقى التقليدية الكورية يقوم فيه الفنان بالغناء والعزف على آلة موسيقية في الآن ذاته. وغالبًا ما يؤدى في مقطوعات الأغاني الشعبية التقليدية أو الـ"بان سوري". وتتيح الـ"بيونغ تشانغ" تجربة صوتية أكثر ثراء من النسخة الأصلية من البان سوري التي عادة ما يتم مصاحبة الغناء فيها بالقرع على الطبول فقط. أما مصطلح "كيونغ غي تشاب غا 경기잡가" فيشير إلى الأغاني التي يغنيها محترفو الغناء في منطقتي سيول وكيونغي. وهناك نوعان من "كيونغي جاب غا": الـ"صُن سوري 선소리"، والـ"جوا تشانغ 좌청". والـ"صُن سوري" هي أغنية يؤديها عدد من المغنين معا، يقفون جنبًا إلى جنب أثناء قرع طبول صغيرة. أما الـ"جوا تشانغ" فيشير إلى غناء الفنان منفردًا وهو جالس في هدوء. ويطلق على هذا اللون من الغناء أيضًا اسم "جابغا" طويلة، ولهذا لأنها أطول وأبطأ من الـ"صُن سوري". وقد وصل إلينا 12 مقطوعة "جابغا" طويلة، ومن ضمنهم عدد من القصائد المؤسسة على "تشون هيانغ غا"، وهذا يرينا كيف أن قصة حب "تشون هيانغ" و"لي مونغ ريونغ" لطالما كانت من أحب القصص إلى قلوب الكوريين. لكن هناك عدد أكبر من الـ"جاب غا" التي تناقش فترة سجن "تشون هيانغ" والعذاب الذي تعرضت له أكثر من علاقة الحب التي جمعت بين العاشقين. وهذا إنما يدل على تفهم الكوريين قديما لخوض هذه التجربة الصعبة، وتذوق طعم الظلم المر على يد مسؤول فاسد، فكان هذا أكثر اتصالا بما يلاقونه في حياتهم اليومية. وعادة من تغنى أغاني "كيونغ غي جاب غا" بشكل أكثر بساطة من "البان سوري"، وهي تعد أرفع مستوى من البان سوري أيضًا.

في فترة عصر "جوسون" كانت طبقة جواري الكيسنغ تعتبر أحط طبقة اجتماعية ممكنة. ولذلك كان الناس يحتقرون "تشون هيانغ" لأنها ابنة جارية كيسنغ، رغم أن "تشون هيانغ" نفسها لم تكن كذلك. ورغم أنها كانت تنتمي إلى طبقة اجتماعية متواضعة للغاية، كانت تتمتع بإحساس عالٍ بالكرامة وعزة النفس كأنها من النبلاء. وربما هذا هو الذي جعلها لا ترضخ لظلم حاكم المقاطعة وظلمه، والزواج في النهاية من "لي مونغ ريونغ" الذي أنقذها من براثن الحاكم الظالم في صورة مفتش ملكي متخف. ولا بد أن هذه القصة الدرامية قد أثرت كثيرًا في الكوريين الذين طالما أحبوا تشون هيانغ ووفائها وكرامتها. لكن الزمن تغير، وقد لا يشارك أبناء العصر الحالي هذه الأفكار والمشاعر. فقد يرون أن "تشون هيانغ" ما هي إلا منافقة كانت تسعى لتسلق السلم الاجتماعي بأي وسيلة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: