هيئة الضرائب الكورية تجري تحقيقات مع غوغل كوريا

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بدأت هيئة الضرائب الكورية أمس الأربعاء في إجراء تحقيقات مع شركة "غوغل كوريا".

وتستهدف هذه التحقيقات فرض رسوم ضريبية على أصحاب قنوات اليوتيوب الذين يربحون من خلال نشر فيديوهاتهم على موقع يوتيوب، والتحقيقات في مزاعم التهرب الضريبي للخارج الذي تمارسها شركة "غوغل".

يذكر أن عدد قنوات يوتيوب التي يمتلكها كوريون ويتجاوز عدد المشتركين فيها 100 ألف مشترك، يبلغ 1200 حتى عام 2017، ويربح بعضهم أكثر من 3 مليارات وون، أي حوالي 2,8 مليون دولار.

وفي هذا السياق، زادت المطالبات بإجراء تحقيقات في العائدات التي يحققها أصحاب قنوات يوتيوب وفرض رسوم ضريبية على هذه العائدات.

وردا على ذلك، قامت هيئة الضرائب الكورية بإبلاغ 513 من أصحاب قنوات يوتيوب بضرورة تسجيل دخلهم في الهيئة.

وستتركز التحقيقات التي ستجريها هيئة الضراب مع شركة "غوغل كوريا" على التهرب الضريبي للخارج حيث قامت "غوغل كوريا" بدفع معدل بسيط من الرسوم الضريبية المفروضة على أرباحها، أو حصلت على إعفاء من الضرائب، حيث ادعت "غوغل كوريا" أن جميع مداولاتها تتم مع شركة "غوغل" في الولايات المتحدة.

ويعتقد أن حجم مبيعات شركة "غوغل" في كوريا الجنوبية يتجاوز 5 تريليونات وون سنويا أي حوالي 4,5 مليار دولار، لكن في الواقع سجلت "غوغل" حجم مبيعات يبلغ 300 مليار وون لعام 2016، وبالتالي دفعت 4 مليارات وون فقط كرسوم ضريبية.

ولم تتمكن هيئة الضرائب الكورية من فرض رسوم ضريبية على العائدات من متجر التطبيقات "غوغل آب ستور"، نظرا لأنه يتم تشغيل سيرفر هذه التطبيقات خارج كوريا.

وأصبحت هناك تحركات على مستوى العالم نحو إجبار الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها شركة "غوغل"، على دفع ضرائب مقابل أرباحها.

وبموجب القانون المعدل الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي تم تمريره يوم السبت الماضي، سيتم إجبار شركة "غوغل" على دفع ضريبة القيمة المضافة مقابل خدمات الدعاية اعتبارا من شهر يوليو من العام القادم.