سيول وواشنطن تناقشان إمكانية لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو

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زادت التوقعات بإعادة لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين في غضون هذا العام بعد أن صرح رئيس منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية "بارك كيونغ صو" بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان إعفاء لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

جاء هذا التصريح في منتدى للسلام عقد أمس الأربعاء في سيول، حيث قال "بارك" إن منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية تخطط لتنفيذ جولة من لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو بسبب زيادة شيخوخة أعضاء الأسر المشتتة، والصعوبة التي يواجهونها في التحرك.

كما يرجع السبب في ذلك إلى أن عقد جولة للم شمل الأسر المشتتة في مكان معين ووقت معين لا يمكن تشمل عددا كافيا من المشاركين، حيث يتم اللقاء بين عدد محدد وبسيط فقط من أعضاء الأسرة المشتتة الذين طال انتظارهم.

وقد تم تنفيذ برامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين عبر الفيديو 7 مرات خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، والتقى من خلالها أكثرمن 3700 شخص من أعضاء 557 أسرة مشتتة، لكنها توققت نتيجة لزيادة التوتر في العلاقات بين الكوريتين والقضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ومن أجل إعادة لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو، لابد أن يتم إعادة ربط الكوابل البصرية بين الكوريتين وتركيب شاشات ومعدات وأدوات ضرورية أخرى.

وقال رئيس منظمة الصليب الأحمر "بارك" إن الممثل الأمريكي الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم حل قضية إعفاء تزويد كوريا الشمالية بالمواد والأدوات اللازمة للم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو، من العقوبات الدولية.

الجدير بالذكر أن الكوريتين تجريان محادثات حول القضايا المتعلقة بصيانة موقع لم شمل الأسر المشتتة في منتجع جبل كوم كانغ، ولم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو، وتبادل رسائل فيديو بين الأسر المشتتة، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت يوم الخامس عشر من أكتوبر الماضي، كما تناقش كوريا الجنوبية هذه القضايا مع الولايات المتحدة.