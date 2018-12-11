شكاوى أولياء الأمور من استخدام الأطفال للهواتف الذكية والبحث عن حلول بديلة

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في ظل انتشار استخدام التقنيات الجديدة، تبرز قضية استخدام الأطفال للهواتف الذكية، كواحدة من أبرز المشكلات التي تشكل خطورة على الأجيال القادمة.

وفي استبيان أجري مؤخرًا حول رغبة الآباء والأمهات في تقليل عدد ساعات استخدام أولادهم للهاتف الذكي أو حظر استخدامه إطلاقا، في حين يزداد عدد الأطفال المدمنين على الهاتف الذكي عاما بعد عام، حيث زاد بنسبة 6،7 % بالنسبة للأطفال فيما بين 3 وتسع سنوات. وكمحاولة، ألغى بعض الآباء أجهزة التلفزيون من منازلهم بغية جذب اهتمام أولادهم للكتب. لكن النتيجة أدت إلى كثرة استخدام الأولاد للهاتف الذكي، ومشاهدة قناة يوتيوب عبر الهاتف.

وحسب الاستبيان، فكلما زاد وقت استخدام الوالدين للهاتف الذكي، زاد أيضا عند الأبناء، وآثار تلك السلبيات التي تعتبر خطيرة إلى حد كبير، حيث بينت نتائج البحوث الأخيرة أن هناك علاقة بين الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف الذكي، والأولاد المعرضين لاستخدام الهاتف الذكي المتكرر، وكفاءة الطفل المنخفضة وبطء تطور اللغة.