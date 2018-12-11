زيادة التقنيات الخاصة برعاية الحيوانات الأليفة أثناء عند غياب أصحابها

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يزداد عدد المواطنين الكوريين الذين يحبون الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة عموما، مع زيادة عدد البرامج التلفزيونية التي تدور حول حياة المشاهير وحيواناتهم الأليفة.

وعلى أساس نتائج الاستبيان الأخير، اتضح أن أسرة واحدة من بين كل أربع أسر، تربي حيوانات أليفة مثل الكلاب أو القطط. كما تبين أنها الكلاب، حيث تربي الأسر الكلاب أكثر، ثم القطط، ثم الأسماك. وبعض الأسر تربي الكلاب والقطط معا.

وأوضحت نتائج استبيان أن الكلاب الصغيرة هي الأكثر تفضيلا في مباني الشقق، بينما تحصل الكلاب الكبيرة على محبة الناس في المساكن الفردية. من ناحية أخرى، اتضح أن متوسط المدة التي تبقى الحيوانات الأليفة فيها بمفردها بدون أصحابها في المنزل، بلغ حوالي 5 ساعات بالنسبة للكلاب، و6 ساعات بالنسبة للقطط. ومن أجل هذه الحيوانات، توجد في عدد من المنازل أجهزة إلكترونية مثل جهاز إطعام أوتوماتيكي، وإنترنت الأشياء لربط جميع الأجهزة الإلكترونية بشبكة الإنترنت. نتيجة لعدد زيادة الحيوانات الأليفة المربية في المنزل، تحدث خلافات جديدة بين الجيران، بسبب الضجيج الناتج عن نباح الكلاب.