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كان يا ما كان، في قديم الزمان، عاش زوجان طيبان، كان لهما صبيان، أحدهما طبيعي، والآخر ولد مشوهًا، فكانت له عين واحدة، وأذن واحدة، وذراع واحدة. لكن كان له ساقان. وحين ولد الفتى المشوه ظن والده أنه من الأفضل له أن يدعه يموت. لكن الأم كانت قد ملأتها الشفقة على رضيعها الصغير فربته بكل حنان ورعاية وعناية، فنما الصبي في صحة جيدة، لكن بسبب إعاقته، كان الناس يدعونه "نصف صبي"، وكانوا ينادونه بـ"نصف".

لم يكن الشقيق الأكبر يحب "نصف" أبدًا، وكان يرى أن "نصف" ليس إنسانًا كاملًا بل مجرد نصف إنسان. وفي يوم من الأيام، اصطحب شقيقه الأصغر إلى غابة أعلى الجبل، وربطه في شجرة بكل إحكام، وعاد إلى البيت وحيدًا. اعترى الأم قلق شديد لغياب ابنها الأصغر، وبعد فترة سمعت صوت رياح قوية تهب، وحين فتحت الباب، وجدت "نصف" واقفًا في الساحة أمام المنزل وهو يحمل خلفه شجرة اقتلعت من جذورها. وحين وضع الشجرة على الأرض انفكت الحبال التي كانت تربطه إليها، وقال لوالدته المفزوعة مطمئنًا: "لا تقلقي يا أماه، لقد جلبت لك تلك الشجرة كي تستظلي بها في قيظ الصيف".

وفي يوم من الأيام، أفصح "نصف" لوالدته عن رغبته في الزواج بابنة الحاكم المحلي "كيم"، وشعرت الأم بمزيج من الارتباك والإحراج، وحاولت أن تثنيه عن رغبته الحمقاء تلك. لكنه ظل مصرًا على رأيه، وقال إنه يستطيع حتى أن يختطف الفتاة إن أراد. كانت الأم تعرف قوى ابنها التي تكاد تكون خارقة، فخطرت لها فكرة تخفف بها من وطأة الموقف قدر الإمكان، فأخبرت ولدها أنها توافق على طلبه، وأرسلت ابنها الأكبر إلى بيت الفتاة سرًا لينذر أهلها ويحذرهم مما هم مقبلون عليه كي يستعدوا جيدًا. وشعرت أسرة كيم بقلق شديد. كل أهل البيت وكل الخدم كانوا في انتظار الزيارة المرتقبة ليل نهار، ومرت الأيام طويلة دون أن يأتي "نصف" لزيارتهم، وكان القلق والأرق قد أنهكا أهل البيت، فخلدوا لنوم عميق. وأخيرًا قرر "نصف" زيارة البيت، وعندما ذهب فاجأه الهدوء العجيب الذي يخيم على البيت، فعندما دخل وجد الجميع يغطون في نوم عميق. تحرك "نصف" بسرعة وكأنه كان ينتظر تلك اللحظة، فربط شعر الخدم في عتبة الباب، ووجد المزيد من الخدم النائمين تحت فجوة خشبية، فسدها بقدر ضخم حتى صاروا محبوسين بالداخل. ثم انتقل "نصف" إلى الغرفة التي كان ينام فيها الأب مع ابنه، فدهن "نصف" لحية الوالد بالكبريت، ثم ربط هراوة في يد الصبي النائم. وانتقل لغرفة نوم الأم، فربط حجرًا ضخمًا على بطنها، وعصا خشبية في كل يد من يديها واضعًا حوضًا نحاسيًا أمامها مباشرة. ثم وجد الفتاة أخيرًا، فلفها في ملاءة من الحرير الفاخر، وحملها وهرب. وقبل أن يغادر المنزل، صاح بأعلى صوته "لقد أخذ العريس عروسه!".

كانت الأم أول من استيقظ، لكنها عجزت عن القيام بسبب الحجر الثقيل على بطنها، وعندما حركت يديها في عجز، ضربت -دون أن تدري- بالعصي الخشبية على القدر النحاسي. كان هذا كفيلًا بإيقاظ كل من في المنزل. فنهض الأب مفزوعا وبحث عن شمعته كي يضيء الحجرة ويعرف ما يجري. لكن ذقنه المدهونة بالكبريت اشتعلت فيها النيران فورًا، وعندما هم الفتى بمحاولة إطفاء النيران من وجه والده، ضربه --دون قصد- بالهراوة المربوطة في يده! أما الخدم بشعورهم المربوطة فراحوا يتشاجرون ويتهمون بعضهم بعضًا فساد الهرج والمرج.

وصل "نصف" إلى حديقة منزله الخلفية دون أن يشعر به أحد، ووضع الملاءة الحريرية على الأرض، وقشر جلد وجهه فتحول فيما يشبه المعجزة إلى شاب بالغ الوسامة، كامل الأطراف. صعقت أسرته عندما رأت هذا التحول المذهل، فشرح لهم الأمر قائلًا:"في واقع الأمر، أنا لست بشريًا عاديًا، لقد كنت أحد سكان العالم العلوي في السماء، لكنني ارتكبت خطأ ما عوقبت بسببه بأن تم الحكم علي بالتحول إلى بشري مشوه لفترة محددة من الوقت. لكن اللعنة زالت الآن، وقد تحررت منها إلى الأبد". فرحت أسرته فرحة كبيرة، واعتذر شقيقه الأكبر في صدق عن قسوته تجاهه في الماضي. واتجه "نصف" الذي لم يعد "نصفًا" الآن إلى بيت الفتاة ليطلب إذن أهلها رسميًا ليتزوجها. في البداية، كان الوالد غاضبًا من أحداث الليلة السابقة، لكن لباقة الفتى وشرحه الوافي لموقفه المعقد وما ظهر عليه من إمارات الحِكمة والنضج جعلا غضبه يهدأ، فبارك زواجهما في النهاية، وعاشا في سعادة إلى آخر العمر.