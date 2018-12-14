عائشة رمضان: لا شيء مستحيل

"عائشة رمضان" شابة ليبية تخرجت في كلية الفنون والإعلام تخصص إخراج، تزور كوريا للمرة الثانية بسبب حبها لكل ما هو كوري، وتقول إن كل شيء في كوريا يجذبها، خاصة الثقافة والناس، ولذلك جاءت إلى كوريا لكي تعيش هنا، وتؤكد أنه لا شيء مستحيل.

وتوضح عائشة في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنها جاءت إلى كوريا أول مرة من خلال برنامج للتبادلات، وقررت أن تأتي وحدها هذه المرة لكي تؤسس حياتها في كوريا، حيث ترغب في التسجيل في إحدى الجامعات لدراسة اللغة الكورية، التي بدأت في الاهتمام بها منذ مرحلة المراهقة عن طريق الدراما الكورية.

كما تتحدث عائشة رمضان، التي أخذت الاسم الكوري "هان مي سو"، عن مواهبها المتعددة في الكتابة والإذاعة والإخراج السينمائي، وتشرح كيف تشغل قناتها على يوتيوب بهدف تعريف العرب، خاصة الليبيين، على الثقافة الكورية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".

رابط صفحة عائشة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/KoreaStreetInLibya/?ref=bookmarks





رابط قناتها على يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCfGOTjIte6VxqLsHjixBx9A?view_as=subscriber