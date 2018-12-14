تشارك كوريا الجنوبية كضيف شرف في مهرجان أبوظبي 2019

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تم اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف لمهرجان أبوظبي 2019 الذي ستقام فعالياته بتنظيم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خلال مارس من العام القادم تحت شعار "ثقافة العزم". وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان أبوظبي يعتبر من أهم الفعاليات الثقافية والفنية في دولة الإمارات.

وكشفت المديرة الفنية لمهرجان أبوظبي "هدى إبراهيم الخميس" عن اختيار المهرجان لجمهورية كوريا كضيف شرف في الدورة القادمة للاحتفاء بما تمتلك من موروث عريق وحداثة راسخة وتسليط الضوء على رصيدها الثقافي الغني وأيضا الاحتفال بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.

ويذكر أن المهرجان سيحتفل بنسخته السادسة عشرة في عام 2019 ويتوقع أن تقام خلال المهرجان أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية عالمية بمشاركة حوالي 543 فناناً عالمياً من 17 دولة بما في ذلك فرقة الباليه الكورية الوطنية، التي تعد أول مؤسَّسة متخصصة في الباليه في كوريا الجنوبية.

وعبر "بارك كانغ هو" سفير كوريا الجنوبية لدى الإمارات عن سعادته البالغة باختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف للمهرجان لعام 2019، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة في منطقة الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن مهرجان أبوظبي لعام 2019 سيحتفي بأبطال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لعام 2019 الذي ستقام فعالياته في الفترة من يوم 14 إلى 21 من مارس القادم.