



شاركت شركة هانهوا للصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية في معرض "إيديكس (EDEX) 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض هو الأول من نوعه في مصر وشارك فيه 373 شركة عالمية و57 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وكبار المسؤولين العسكريين، ومن بينهم وزير احتياجات الدفاع الكوري "وانغ جونغ هونغ".

والتقى الوزير "وانغ" بوزير الإنتاج الحربي المصري "محمد سعيد العصار" على هامش المعرض، حيث أعرب الوزير العصار عن تقديره للمشاركة الكورية الفعالة والمتميزة في المعرض، المتمثلة في 9 شركات كورية إلى جانب شركة هانهوا.

وأكد الوزير العصار على العلاقات التاريخية الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، موضحاً أن المعرض فرصة للاطلاع على التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها كوريا في مجال الصناعات الدفاعية.

وشهد الجناح الكوري الجنوبي في المعرض إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث تم عرض نماذج لمدافع وراجمات صواريخ متقدمة، بما فيها نظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز K9 ومركبات أوتوماتيكية لإعادة التزويد بالذخيرة من طراز K10 وغيرها.

واستعرض الجانبان أهم معروضات الشركات الكورية المشاركة في المعرض وسبل فتح مجالات للتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقشا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية لدى الشركات الكورية للصناعات الدفاعية حتى يمكن الانطلاق نحو عقد مشاركة تعاونية بين الشركات الكورية والمصرية فيما بعد.

وأشاد الوزير "وانغ" بحسن تنظيم المعرض رغم أنه يقام للمرة الأولى في مصر، كما أنه اجتذب عددا ضخما من الشركات العالمية. ومن المتوقع أن يتم التعاون الوثيق بين البلدين من خلال اللجنة الثنائية المشتركة لدراسة أوجه التعاون المستقبلي في هذا الشأن.