يسّلم اتحاد الجاليات الكورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقا معدات تيكوندو إلكترونية بهدف دعم وإغاثة سوريا

http://homepy.korean.net/~ajoongdong/www/introduction/info.htm

أعلن اتحاد الجاليات الكورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن إقامة فعاليات لدعم وإغاثة سوريا في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي حيث سيزور أعضاء الاتحاد لبنان وسيقيمون هناك حفلا لتسليم معدات تيكوندو إلكترونية وغيرها من سلع الإغاثة في فندق مونرو في بيروت.

وجاء ذلك في ظل سعي بعض المدن السورية لإعادة السلام من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي حالياً وانتشار لعبة التيكوندو في سوريا رغم انقطاع المساعدات الكورية الجنوبية لسوريا منذ اندلاع الحرب هناك في عام 2012.

وكانت كوريا الجنوبية قد ساهمت في نشر لعبة التيكوندو في سوريا منذ عام 1997 وحتى اندلاع الحرب، في إطار مشروعات التبادل الثقافي بين البلدين. وتمشياً مع بذل المدن السورية جهودا لإعادة البناء وإحلال السلام، قرر اتحاد الجاليات الكورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقديم معدات تيكوندو إلكترونية متطورة لسوريا فوراً. ومن المعروف أن سوريا دولة صديقة وحليفة لكوريا الشمالية ولم تقم كوريا الجنوبية معها علاقات دبلوماسية، ورغم ذلك ظلت كوريا الجنوبية تواصل جهودها لنشر لعبة التيكوندو في سوريا منذ عام 1997.

وجاء هذا القرار لتقديم معدات التيكوندو وسلع الإغاثة لسوريا بعد أن تمت المصادقة على مشروع إغاثة سوريا من أجل السلام، خلال مؤتمر رؤساء الجاليات الكورية في العالم لعام 2018 الذي عقد في فندق لوتيه في سيول في بداية شهر أكتوبر الماضي. وفيما يتعلق بسبب إقامة حفل تسليم المعدات الخاصة بالتيكوندو في لبنان، قال رئيس الاتحاد السيد "إيم دو جيه " إن الحكومة الكورية لا تزال تحظر على المواطنين الكوريين السفر إلى سوريا حتى الآن، وبالتالي تصعب زيارتها في هذه اللحظة بالنسبة للكوريين، ولذا دعا الاتحاد ممثلين سوريين إلى لبنان لتسليم السلع ومعدات الأغاثة لهم. وأعرب الاتحاد عن أمله في استئناف التبادلات الثقافية مع سوريا في أسرع وقت ممكن.