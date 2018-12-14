افتتاح معرض حطام السفينة العربية الغارقة من القرن التاسع في مدينة موكبو

افتتح معرض حطام سفينة عربية غارقة من القرن التاسع يوم الأحد الماضي بتنظيم المركز الوطني لأبحاث الآثار البحرية التابع لإدارة التراث الثقافي الكورية بالتعاون مع متحف الحضارة الآسيوية في سنغافوره، حيث تعرض نحو 189 قطعة من الحطام والكنوز من السفينة العربية المحطمة التي تم العثور عليها في بحر جزيرة بيليتونغ في إندونيسيا في عام 1998.

وتعد هذه السفينة العربية أول سفينة عربية محطمة في العالم اكتشفت في بحر آسيا ويذكر أنها قد حُطمت في البحر الإندونسي قرب جزيرة بيليتونغ قبل 1200 سنة تقريباً في أثناء طريقها باتجاه دول آسيا الغربية من الصين وهي تحمل نحو 70 ألف قطعة من الحمولات التجارية. ويعتبر العثور على هذه السفينة أكبر الإنجازات في القرن العشرين بالنسبة لعلماء الآثار البحرية في جنوب شرق آسيا.

ويتكون المعرض من 4 أجزاء، حيث يمكن للزوار التعرف على الثقافة الشرقية والغربية خلال الفترة الذهبية لطريق الحرير البحري وكيفية التبادلات التجارية بين العرب ودول شرق آسيا، ومنها الصين ومملكة شيلا الكورية القديمة أيضاً.

ومن المؤكد أن هناك الكثير من الكنوز والمنتجات الحرفية الثمينة على السفينة العربية في ذلك الوقت. ففي المعرض يمكن مشاهدة آثار الأنشطة التجارية البحرية والتبادلات الثقافية بين الصين وبين الدولة العباسية من خلال حطام تلك السفينة العربية. كما يمكن الكشف عن ذوق الناس حول الموضة والجمال في ذلك الوقت من خلال استعراض المنتجات الحرفية الجميلة والكماليات الذهبية والفضية الثمينة وبالتالي يتوقع أن يكون هذا المعرض فرصة رائعة جداً لتفهم الخصائص الثقافية التي كانت الصين والدول العربية ومملكة شيلا الكورية تتشارك فيها خلال فترة ازدهار عصر طريق الحرير البحري قبل 1000 سنة.

ويحمل المعرض مغزى كبيرا إذ أنه أول معرض في كوريا تُعرض فيه 189 قطعة من حطام السفينة العربية التي يمتلكها حالياً متحف الحضارة الآسيوية في سنغافوره.