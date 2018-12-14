سيول وواشنطن تفشلان في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

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لم تتمكن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع بينهما للعام القادم، بسبب فشلهما في تضييق الفجوة في وجهتيْ نظرهما.

ودعت الولايات المتحدة إلى زيادة إجمالي نصيب كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع ليكون 1.35 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار، فيما طالبت كوريا الجنوبية من الجانب الأمريكي زيادة النصيب الكوري بدرجة منطقية.

الجدير بالذكر أن النصيب الكوري الحالي من إجمالي تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يبلغ 960.2 مليار وون، يتم تخصيص 40% منها في توظيف الكوريين العاملين لدى القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، و40% في مشروعات تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، بما في ذلك بناء المنشآت العسكرية، والـ20% المتبقية في الدعم اللوجستي العسكري.

وكانت الاتفاقية الأولى الخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع قد وُقعت في عام 1991، ثم تم تعديلها وتجديدها كل خمس سنوات، حيث وقع البلدان على الاتفاقية التاسعة في عام 2014.

وتجرى الآن مشاورات بين البلدين لتوقيع الاتفاقية العاشرة ليتم تطبيقها بدءا من العام القادم.

وفي الواقع، واجهت هذه المشاورات صعوبة كبيرة بسبب موقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يؤكد على ضرورة زيادة نصيب الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها كوريا الجنوبية، من تكاليف الدفاع الأمريكية.

وقد بدأت المفاوضات لتوقيع الاتفاقية العاشرة بين سيول وواشنطن في شهر مارس الماضي، وتمكن الجانبان من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما إلى حد ما من خلال سلسلة من المفاوضات التي جرت خلال العشرة أشهر الماضية، لكن الجانب الأمريكي طالب بتقاسم البلدين للتكاليف اللازمة لنشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، ورفض الجانب الكوري قبول هذه المطالبة، الأمر الذي عرقل توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع.