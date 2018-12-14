إقامة حفل مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين يوم 26 ديسمبر

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تقرر إقامة حفل وضع حجر الأساس لمشروع ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري في محطة "بان مون" الحدودية الواقعة بالقرب من مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.

ولهذا القرار معنى خاص، نظرا لأنه يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي عقدت في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي، حول إقامة حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع في غضون هذا العام.

وفي هذا السياق، اتفقت الكوريتان في المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت يوم الخامس عشر من أكتوبر الماضي، على إقامة الحفل في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

وتعد محطة "بان مون" أول محطة في الجزء الشمالي من خط "كيونغ أوي" للسكك الحديدية الذي يربط بين عاصمة كوريا الجنوبية سيول ومدينة "شين أوي جو" الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من كوريا الشمالية.

وقد تم بناء وصيانة ثلاث محطات للسكك الحديدية في كوريا الشمالية، وهي محطات "بان مون" و"سون ها" و"كيسونغ" باستخدام مواد وأدوات قدمتها كوريا الجنوبية منذ عام 2000 ، ضمن مشروع إعادة ربط الخط الغربي للسكك الحديدية.

وفي شهر مايو من عام 2007، تم التسيير التجريبي للقطار على خط السكك الحديدية الذي يربط محطة "دوراسان" الحدودية في كوريا الجنوبية والثلاث المحطات السابق ذكرها في كوريا الشمالية.

وتم التسيير المنتظم لقطارات الشحن بين محطتيْ "دوراسان" الجنوبية و"بان مون" الشمالية خلال الفترة من ديسمبر من عام 2007 وحتى نوفمبر من عام 2008، لنقل مواد الإنشاءات اللازمة لبناء مجمع كيسونغ الصناعي.

وسيكون حفل وضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية والطرق رمزا للانطلاق الرسمي لمشروعات التعاون بين الكوريتين في المجالات العسكرية والصحية والطبية والرياضية، بالإضافة إلى مجالات الغابات ولم شمل الأسر المشتتة.