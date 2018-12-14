جائزة الصورة الكورية لعام ٢٠١٩ تمنح للغة الكورية ورجلين بريطانيين وراقصة البالية بارك سيه أون

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من المقرر أن تفوز اللغة الكورية ورجلان بريطانيان من مستخدمي يوتوب (youtuber) وراقصة الباليه الكورية "بارك سيه أون" بجائزة الصورة الكورية لعام ٢٠١٩. حيث يتم منح جائزة الصورة الكورية سنويا لفرد أو جماعة أو شيء ساهم في تعريف العالم بالصورة الكورية. وقال ذلك المعهد الكوري للصورة والاتصالات أمس موضحا أنه سيقيم مراسم لتوزيع الجوائز في فندق كوإكس إنتركونينانتال في جنوب سيول في الساعة السادسة من مساء العاشر من شهر يناير.

ومن المقرر أن تفوز اللغة الكورية بجائزة "حجر الأساس"، حيث قال مسؤول في المعهد أن جائزة حجر الأساس تمنح ليس فقط لشخص أو جماعة ساهمت في تعريف العالم بالصورة الكورية بل أيضا لشيء. وأضاف أن اللغة الكورية لعبت دورا كبيرا في تقديم الثقافة الكورية إلى العالم من خلال الترويج لتعلم اللغة الكورية.

كما سيفوز البريطانيان "جوش" و"أولي" اللذان يديران قناة "الرجل البريطاني" على يوتوب بجائزة حجر الأساس أيضا اعترافا بدورهم في تعريف العالم بكوريا. تجدر الإشارة إلى أن عدد متابعي قناتهما يبلغ ثلاثة ملايين وقد ظلا يقدمان الثقافة الكورية إلى العالم باستخدام محتويات إبداعية.

أما راقصة الباليه "بارك سيه أون" فسوف تفوز بجائزة حجر الزهور الممنوحة لمن ساهم في تفتح الصورة الكورية في العالم. يذكر أنها ساهمت في تقديم جوهر رقصة الباليه الكورية إلى شعوب العالم من خلال الفوز بجائزة أفضل راقصة في مراسم جوائز "بو نوا درا دانغس" التي تعتبر الجائزة الأكاديمية في مجال الرقص. يذكر أن المعهد الكوري للصورة والاتصالات ظل يمنح جوائز الصورة الكورية في أوائل كل عام منذ عام ٢٠٠٥.