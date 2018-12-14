قرار باستخدام الورق الكوري التقليدي في استعادة إحدى المذكرات التي ألفها الفنان ليوناردو دافنشي

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من المقرر استخدام الورق الكوري التقليدي "هانجي" في استعادة إحدى المذكرات التي ألفها الفنان العبقري "ليوناردو دافنشي". حيث كان يستخدم الورق الكوري التقليدي "هانجي" في استعادة العمل القيم الذي أبدعه الفنان العبقري الذي سيمر ٥٠٠ عام على وفاته في العام القادم.

وقد صرح المعهد المركزي الوطني لحفظ واستعادة تراث السجلات في إيطاليا والذي يتمتع بشهرة كبيرة في مجال استعادة مختلف أنواع الأوراق على مستوى العالم مؤخرا، بأنه قرر استخدام الورق الكوري في استعادة "مجموعة المخطوطات حول طيران الطيور" التي يقدر بأن دافنشي أبدعها في عام ١٥٠٥.

وهذا العمل الذي يتم الاحتفاظ به في المكتبة الملكية في مدينة تورينو الواقعة في شمال إيطاليا عبارة عن مذكرة مكونة من ١٨صفحة كتبها دافنشي بنفسه مع رسوم حول مبادئ الهندسة الجوية التي اكتشفها في أثناء رصد الطيور مما يظهر رؤيته الثاقبة التي سبقت عصره.

وعقد المعهد الإيطالي مؤتمرا وسط مدينة روما تحت عنوان "ليوناردو وأسراره" بدءا من يوم العاشر من هذا الشهر ولمدة يومين، حيث كشف عن مشروع استعادة بعض أعمال دافنشي بما فيها "صورة الذات"، والذي قام به خلال العامين الماضيين. وقال "روتشيلا نوشيتيلي" الخبير في استعادة المخطوطات القديمة بالمعهد إن العمل كان ملوثا للغاية بالعفن بسبب عرضه متنقلا في مختلف الأماكن إلى جانب مرور وقت طويل على إنتاجه موضحا أنه يخطط لإنهاء عملية ترميمه من خلال تغليف النسخة الأصلية بالورق الكوري التقليدي من أجل حمايتها التامة. كما أوضح أنه سيصنع غطاء يحمي العمل باستخدام الورق الكوري التقليدي بهدف تقليل الأضرار الناتجة عن مرور وقت طويل مشيرا إلى أنه اختار الورق الكوري التقليدي لأنه يتميز بخصائص القوة والصلابة بالمقارنة مع الورق العادي.

يذكر أن الورق الكوري التقليدي يمتاز بالمتانة حتى إنه يمكن أن يعيش ألف عام وهو مصنوع من عناصر طبيعية مما يجعله يتجانس مع جودة ولون المخطوطات الأصلية. ويأتي استخدام الورق "هانجي" في استعادة عمل الفنان العظيم دافنشي لأول مرة في التاريخ مما يثبت مرة أخرى إمكانية استخدام الورق الكوري التقليدي في مواد التراث المهمة في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى ظل المعهد الإيطالي يستخدم الورق الكوري التقليدي في استعادة مواد التراث الإيطالية بما في ذلك استعادة خمس مواد ثقافية مهمة، ومنها المادة التراثية الإيطالية "كرتولا" في نهاية عام ٢٠١٦. وكرتولا عبارة عن نصوص صلاة كتبها القس الكاثوليكي "فرانتشيسكو" قبل ثمانمائة عام.