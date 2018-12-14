زيادة ملحوظة في أعداد مجموعات القراءة في كل أنحاء البلاد

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تشهد كوريا زيادة كبيرة هذه الأيام في عدد مجموعات القراءة التي يمكن المشاركة فيها مقابل دفع رسوم المشاركة. حيث يجب على أعضاء تلك المجموعات التقدم بتقارير بعد قراءة الكتب ولكن هذا الواجب لا يعرقل المشاركة فيها. وتضم هذه المجموعة ١٨٠ فريقا منقسما حسب أنواع الكتب ومستوياتها لتنمو الجماعة إلى مجتمع يضم أكثر من ثلاثة آلاف عضو خلال ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل قال "يون سو يونغ" رئيس فريق تي 'T' للقراءة إن معظم الأعضاء في فريقه هم موظفون في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر، لكن الفئات العمرية المشاركة تتسع ليشمل فريقه مسؤولين كبارا وصغارا في الشركات الكبرى. كما تنتشر جماعات قراءة الكتب مقابل الرسوم والتي تديرها محلات بيع الكتب المستقلة هذه الأيام. وتدار هذه الجماعات من خلال نظام العضوية.

وقد قالت إحدى القارئات العضوة " هونغ بو هيه" إنها إذا قرأت بعض الكتب بمفردها، فإنها لن تفعل شيئا إلا التفكير وحدها، لكن التعبير عن أفكارها مع الجماعة يساعدها على معرفة نفسها جيدا. كما قالت زعيمة الفريق "بارك سو ريون" إنها تشعر بمسؤولية كبيرة من أجل توفير الوقت القيم إلى المشاركين الذين دفعوا الرسوم.