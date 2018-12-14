عدد الأصول الثقافية الكورية الموجودة حول العالم بلغ ٤٤٩ مادة

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تبين أن عدد الأصول الثقافية الكورية التي تسللت إلى الخارج بما فيها آثار يرجع تاريخها إلى عصر مملكة بيك جيه الكورية القديمة قد بلغ ٤٤٩ مادة.

جاء ذلك في دراسة أجراها فريق بحث تابع لإدارة مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن هذا الفريق قام ببحث البيانات الأساسية والزيارات إلى الجهات في الخارج بدءا من منتصف شهر يونيو الماضي وعلى مدار ستة أشهر حيث تأكد من أن ٤٤٩ مادة من الأصول الثقافية الكورية، بما فيها ٢٢٦ مادة من المواد الثقافية الخاصة بمملكة بيك جيه، موجودة حاليا في اليابان وأمريكا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا.

وقال الفريق إنه قام بجمع معلومات تركيزا على حوادث السرقة التي حدثت بعد ثمانينيات القرن الماضي موضحا أنه يتوقع وجود المزيد من المواد الثقافية المتسللة إلى الخارج إذا قام بتوسيع نطاق البحث إلى ستينيات القرن الماضي. وقال رئيس الفريق "كيم يون" إن استرجاع هذه المواد الثقافية الكورية القيمة يمثل مهمتنا العصرية.