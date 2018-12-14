نمو الوظائف يحقق أعلى مستوياته منذ 10 أشهر

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أظهرت البيانات الجديدة أن عدد الوظائف التي تم توفيرها حديثًا نما بوتيرة أسرع في شهر نوفمبر، ومع ذلك، فقد ظلت نسبة البطالة هي الأعلى في شهر نوفمبر على أساس سنوي منذ تسع سنوات.

وقالت هيئة الإحصائيات الكورية يوم الأربعاء الماضي أن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف بلغ 27.18 مليون شخص في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 165 ألفًا عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقد ظل مقدار النمو الشهري أقل من 100 ألف لأربعة أشهر متتالية منذ يوليو. لكنَّ قيمة الزيادة الشهرية تمثل أعلى زيادة منذ يناير الماضي. ومع ذلك، فما زالت الأرقام بعيدة عن المتوسط الشهري للعام الماضي الذي بلغ 325 ألفًا، فضلًا عن الهدف الشهري للحكومة هذا العام، وهو 180 ألفًا.

وأرجعت هيئة الإحصائيات التحسن الطفيف في المؤشرات إلى زيادة الوظائف في صناعة الخدمات، وتباطؤ فقدان الوظائف في قطاعات التجزئة والإقامة والمطاعم.

لكن المحللين والخبراء يعتقدون أنه من السابق لأوانه القول بأن وضع العمالة في طريقه للتحول، حيث ربما يكون هذا مجرد نمو مؤقت في القطاع العام وقطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية، بسبب مبادرة الحكومة لخلق 59 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل، حتى نهاية العام.

وكذلك فيما يتعلق بمعدلات البطالة، ففي الواقع، لقد ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية ليستقر عند مستوى 3.2%، بارتفاع قيمته 0.1% على أساس سنوي.

ويعد هذا هو الارتفاع الأكبر لأشهر نوفمبر منذ عام 2009، عندما كانت كوريا الجنوبية تعاني من الأزمة المالية العالمية.

كما ظل معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مرتفعًا، حيث سجل نسبة 7.9%، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي.

وقال مسؤول في هيئة الإحصائيات إن مبادرة الحكومة لخلق فرص العمل ما زالت مستمرة، ولكن من غير الواضح بالضبط كيف انعكست هذه الجهود في تقرير الوظائف الأخير.