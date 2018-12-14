تحديد موعد حفل ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين

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اتفقت الكوريتان على إقامة الحفل الكبير في وقت لاحق من هذا الشهر، بمناسبة مشروع ربط السكك الحديدية الشمالية بالجنوب، وقالت وزارة التوحيد في سيول إن الحفل سيُقام في كوريا الشمالية، ولكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أو الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين سيشاركان في هذا الحفل أم لا.

واتفق الجانبان على إقامة الحفل في السادس والعشرين من ديسمبر، بمناسبة إعادة ربط السكك الحديدية المقطوعة بين البلدين.

وقد عقدت الكوريتان يوم الخميس الماضي محادثات على مستوى العمل في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية، لتحديد موعد ومكان الحفل.

وعقب الاجتماع، قالت وزارة التوحيد إن الحفل سيعقد في محطة بانمون الكورية الشمالية، الواقعة في المنطقة الصناعية بمدينة كيسونغ.

ومن المتوقع أن يشارك في الحفل حوالي 100 شخص من كل جانب، وسيتم قريبا تحديد تفاصيل الحفل، بما في ذلك قائمة المشاركين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد اتفقا في قمتهما الثالثة في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر الماضي على إقامة الحفل ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في غضون هذا العام.

وقد أجرت الكوريتان مسحا مشتركا لخطي السكك الحديدية في كوريا الشمالية، لإعادة تحديثهما وربطهما بالجنوب.

كما عقدت سيول محادثات مع الولايات المتحدة، حول سبل إقامة الحفل بدون انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على الشمال، وهو ما سيتطلب من سيول الحصول على إعفاء من مجلس الأمن الدولي.

وقال المسؤولون إن أعمال البناء الفعلية لن تبدأ بعد الحفل بسبب العقوبات أيضًا، ولكن من المتوقع أن يضع الجانبان الخطط الأساسية للمشروع بعد انتهاء الحفل.

وعلى صعيد آخر، أكملت الكوريتان يوم الأربعاء الماضي التحقق من سحب نقاط الحراسة في المنطقة المنزوعة السلاح. ومع الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالإزالة التجريبية لنقاط الحراسة، سيمضي الجانبان في سحب جميع نقاط الحراسة أيضًا.

ووفقًا لوزارة الدفاع في سيول، فقد فتشت الكوريتان بصورة متبادلة عما إذا كانت نقاط الحراسة قد أزيلت على جانبي المنطقة المنزوعة السلاح. وقد عبر الجانب الكوري الجنوبي خط الحدود إلى الشمال صباح الأربعاء الماضي وتحقق من النتائج، ثم تبعه الجانب الكوري الشمالي في التحقق من المواقع الجنوبية في فترة ما بعد الظهر.