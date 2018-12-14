افتتاح جلسة استثائية للبرلمان الكوري اليوم

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افتتحت اليوم الاثنين جلسة استثنائية للبرلمان الكوري.

وسيتم في هذه الجلسة بحث القضايا المتعلقة بالمصادقة على مشروعات القوانين الخاصة بحضانة الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعديل نظام الانتخابات وتوزيع سلطات التحقيق بين النيابة العامة والشرطة.

كما سيتم خلالها بحث القضايا الأخرى المتعلقة بإجراء تفتيش برلماني على فضيحة التوظيف في المؤسسات العامة، وعقد جلسة استجواب للمرشح لمنصب كبير القضاة "كيم سانغ هوان".

واتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على إجراء تعديل على نظام الانتخابات في شهر يناير من العام القادم، لكنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق تفصيلي بهذا الشأن.

ودعت أحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة، وهي حزب الإصلاح المستقبلي وحزب العدل وحزب السلام الديمقراطي، كلا من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، إلى تطبيق نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي. وبموجب هذا النظام يتم توزيع مقاعد التمثيل النسبي على الأحزاب بناء على معدل التأييد الذي يحصل عليه كل حزب في الانتخابات العامة.

ولكن مازالت هناك فجوة كبيرة بين الحزبين الكبيرين وأحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة، نظرا لأن الحزبين الكبيرين يعتقدان أنهما سيفقدان عددا من مقاعد البرلمان إذا تم تطبيق نظام التمثيل النسبي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه ليس من السهل أن يتم تضييق الفجوة بين المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن القضايا الأخرى، بما فيها التفتيش البرلماني والمصادقة على مشروع القانون الخاص بحضانة الأطفال، الأمر الذي قد يؤدى إلى عدم إحراز نتائج جيدة في الجلسة الاستثنائية هذه المرة.