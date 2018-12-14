الرئيس مون جيه إين يعقد أول اجتماع لوزراء الشؤون الاقتصادية

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين أول اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية منذ تنصيبه، وهو ما يشير إلى حدوث تغيير في سياسات الحكومة الاقتصادية ليتم تركيزها على تحسين معيشة عامة الشعب.

وكان الرئيس "مون" قد قام بإجراء تعديل على منصبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمساعد الرئاسي للشؤون الاقتصادية، وقال إنه سيرأس بنفسه اجتماعات وزراء الشؤون الاقتصادية، وهو ما يدل على عزم الحكومة بذل كل ما في وسعها لإنعاش الاقتصاد خلال العام القادم.

وقد تم في اجتماع اليوم الكشف عن السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة في العام القادم وبحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز حيوية الاقتصاد الكوري.

وأكد الرئيس "مون" في الاجتماع على ضرورة اتخاذ التدابير التكميلية بشأن سياسات الحكومة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وتقليل ساعات العمل إذا لزم الأمر، معربا عن استعداد الحكومة لحل المشاكل التي يواجهها الشعب بسبب تلك السياسات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس "مون" إلى اتخاذ تدابير تكميلية لسياسة رفع الحد الأدنى للأجور منذ 7 أشهر.

وفي حقيقة الأمر، أصبحت المؤشرات الاقتصادية الكورية أسوأ بكثير مما كان عليه سابقا، ولا يزال مستقبل الاقتصاد الكوري للعام القادم مُظلما إلى حد ما، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل تأييد الرئيس "مون جيه إين".

فطبقا لنتائج استطلاع للرأي، بلغ معدل تأييد الرئيس "مون" 48.1% في الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري بعد أن كان 61% في الأسبوع الثاني من نوفمبر الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ تنصيبه.

أما معدل تأييد المعارضة فقد شهد زيادة من 31.4% في الأسبوع الثاني من نوفمبر إلى 46.9% في الأسبوع الثاني من ديسمبر.

وكان الرئيس "مون" قد حصل على معدل تأييد عالٍ بعد أن حقق إنجازات بشأن حل القضية النووية لكوريا الشمالية والقضاء على الفساد، ولكن بدأ هذا المعدل ينخفض بسبب طول أمد الأزمة الاقتصادية وزيادة البطالة، ولذلك بلغ معدل تأييده عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، الذين كانوا يشكلون أقوى فئة مؤيدة له، أقل من 30%.