4 أطعمة تساعد على التخلص من الدهون الحشوية

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كما تعرفون جيدا فإن السمنة في منطقة البطن هي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في البطن مما يؤدي إلى انتفاخ هذا الجزء من الجسم. وسمنة البطن تعني أن هناك الكثير من الدهون الحشوية في البطن. و إذا كان هناك الكثير من الدهون الحشوية في البطن فإن ذلك يمكن أن يسبب أمراضا مختلفة عن طريق زيادة المواد التي تتداخل مع عمل الإنسولين في الجسم وتسبب الالتهابات.

ومن المعروف أن السمنة في منطقة البطن تسبب مرض السكري وفرط شحميات الدم وأمراض القلب، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

وقد أظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في منطقة البطن في منتصف العمر يكونون أكثر عرضة للإصابة بضعف الذاكرة أو مرض ألزهايمر بنسبة 3.6 مرة، عندما يكونون أكبر سناً. ولحل مشكلة السمنة في البطن، ينبغي أن يتم اتباع نظام غذائي مع ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي. إذن، الآن هيا نتعرف على بعض الأطعمة التي تساعد على التخلص من الكرش ودهون البطن.

أولا: الزبادي العادي :الزبادي العادي أو الزبادي اليوناني الذي لا يحتوي على أي شيء آخر، مثل السكر أو الفاكهة، مفيد للصحة ولتخفيف السمنة في منطقة البطن. وتجدر الإشارة إلى أن البروبيوتيك، مثل بكتيريا حمض اللاكتيك في اللبن، وهي بكتيريا مفيدة للصحة، تحافظ على صحة الجهاز الهضمي. كما أن تناول الزبادي يساعد على التخلص من الانتفاخ في البطن وعسر الهضم وتخفيف الإمساك، مما يساعد على إبقاء البطن مسطحا.

ثانيا: الخل: يساهم الخل في إنقاص الوزن لأنه يساعد على هضم الدهون وخاصة دهون البطن والتخلص منها، ورفع معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة. ويمكن أن يتم ذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الخل العادي أو خل التفاح على كوب ماء، وتناوله بعد وجبتيْ الغداء والعشاء بنصف ساعة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا ملعقة واحدة إلى ملعقتين من خل التفاح يومياً لمدة 12 أسبوعًا صار لديهم مؤشر كتلة جسم أقل بشكل ملحوظ، ودهون حشوية ومحيط خصر أقل مقارنة بمن لم يتناولوه. ويرجع السبب في ذلك إلى أن حمض الخليك الموجود في الخل ينشّط الجينات التي تُطلق كميات كبيرة من البروتينات التي تساعد على حرق الدهون.

ثالثا: الحبوب الكاملة: تعدّ الحبوب الكاملة مصادرًا للألياف، وتقوم هذه الألياف بتنظيف الجسم ومساعدته على إزالة الدهون في منطقة البطن عن طريق تخفيض مستويات الإنسولين. لذلك أنصحكم بتناول الأطعمة التى تحتوي على حبوب كاملة، بحيث نتناول الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض، وتناول المخبوزات التي تحتوي على حبوب القمح الكاملة بدلا من الخبز الأبيض.

رابعا: الخضراوات الصليبية: حيث إن الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف غنية بفيتامينات A و C وK، وكذلك حمض الفوليك والبيتا كاروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف، مما يساعد على إزالة الدهون الحشوية في البطن.