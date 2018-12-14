الاتحاد الأوربي يطلب من كوريا التصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية

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طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأوربي من كوريا الجنوبية التصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

وتقضي اتفافية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا والاتحاد الأوربي في عام 2011 بالالتزام بما ينص عليه إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في ميثاق العمل الذي صدر في عام 1998، كما تقضي الاتفاقية ببذل جهود مستمرة للتصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

ولطلب المجلس التنفيذ معنى خاص من ناحيتين، الأولى: أنه أصبح من الصعب على كوريا الجنوبية تأخير التصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. والثانية: أنه يمكن حدوث قضايا مماثلة عند التوقيع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أو كيانات أخرى.

يذكر أن الاتحاد الأوربي قد ظل يطالب كوريا الجنوبية مرارا وتكرارا بالتصديق على تلك الاتفاقيات الأساسية منذ أن دخلت اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ في عام 2011.

ومن المتوقع أن تبدأ مباحثات حكومية على مستوى العمل بهذا الخصوص بين كوريا والاتحاد الأوربي في شهر يناير من العام القادم، وسيتم إحالة هذه القضية إلى لجنة التجارة والتنمية المستدامة بين كبار مسؤولي الجانبين إذا لم يتم إيجاد حل مناسب في مباحثات العمل.

وقد صادقت كوريا الجنوبية على 29 اتفاقية من بين 189 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية.

ومن بين الـ29 اتفاقية التي تم التصديق عليها 4 اتفاقيات أساسية. أما الـ4 اتفاقيات الأساسية الأخرى فقد ظلت بلا تصديق بواسطة الحكومة الكورية حتى الآن، ومن بينها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والتفاوض الجماعي.

وقد تعهدت الحكومات الكورية السابقة بالتصديق على الاتفاقيات الأساسية المتبقية لكنها لم تتمكن من الالتزام بذلك التعهد بسبب معارضة الشركات المحلية التي أعربت عن قلقها من احتمال زيادة نفوذ نقابات العمال بشكل مفرط.