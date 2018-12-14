قرار أممي للعام الرابع عشر بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الرابع عشر على التوالي. وتم إصدار هذا القرار أمس الاثنين بتوافق الآراء دون إجراء تصويت.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها اتخاذ قرارات مماثلة بتوافق الآراء، حيث حدث ذلك في عاميْ 2012 و2013، وفي السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يدل على أن الشعور العام السلبي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أصبح شائعا في المجتمع الدولي.

وأشار القرار إلى أن السلطات الكورية الشمالية تنتهك حقوق الإنسان بشكل منتظم ومستمر وشامل ضد مواطنيها من خلال ارتكاب التعذيب والإعدام العلني والعمل القسري.

وحث القرار مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لفرض عقوبات ضدهم.

ودعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة إجراء مناقشات حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. ولكن رغم هذه الدعوة، لم يتم إجراء المناقشات هذا العام بعد أن سحبت الولايات المتحدة طلبها لإجراء المناقشات نتيجة لفشلها في الحصول على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وقد أجرى مجلس الأمن الدولي مناقشات حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال الأربعة أعوام الماضية على التوالي، بناء على طلبات تقدمت بها أكثر من 9 دول من بين الـ15 دولة الأعضاء في المجلس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستستمر في فرض ضغوط على كوريا الشمالية للالتزام بحقوق الإنسان فيها.

وفي الواقع، فرضت الولايات المتحدة يوم العاشر من ديسمبر الجاري عقوبات على 3 من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، بمن فيهم "تشيه ريونغ هيه" أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.