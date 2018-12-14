البنك الصناعي يوافق على خطة فصل شركة جنرال موتورز كوريا

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وافق البنك الصناعي الكوري على خطة فصل فرع شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات في كوريا، موضحا أنه قرر تغيير موقفه لثلاثة أسباب، وهي: تعزيز سلامة الإدارة، وفاعلية تخفيض التكلفة، والديمومة. لكّن المحللين يقولون إن هناك سببا آخر وهو احتمال عدم قدرة البنك على منع فصل الشركة حتى ولو قام برفع دعوى قضائية.

وتتضمن خطة فصل شركة "جي إم كوريا" انفصال قطاع البحث والتطوير لإنشاء شركة خاصة لهذا الغرض.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إغلاق مصنعها في مدينة "غون سان" نتيجة لصعوبات إدارية، مما أثار قلقا من انسحابها من كوريا. وأجرى البنك الصناعي الذي يعد ثاني أكبر أصحاب الأسهم في الشركة، مفاوضات مع إدارتها، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع لإنعاش الشركة بحجم 7 مليارات و150 مليون دولار. وبالتالي قررت شركة "جنرال موتورز" عدم الانسحاب من السوق الكورية خلال الـ10 سنوات القادمة على الأقل، ومن ثم تم منع فقدان العمال لوظائفهم ومنع إفلاس الشركات المتعاونة مع شركة "جنرال موتورز" في كوريا. لكن شركة "جي إم كوريا" قررت فصل شركة البحث والتطوير التابعة لها خلال اجتماع عام لأصحاب الأسهم عُقد يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أثار شكوكا حول نية الشركة الانسحاب من كوريا. ومن ثم، تقدم البنك الصناعي بطلب للحصول على أمر قضائي مؤقت بمنع فصل الشركة من جانب واحد.

وبعد ذلك حصل البنك الصناعي على خطة مشروع فصل الشركة، وانتهى من دراستها عبر جهة مختصة، حيث توصل إلى أن فصل الشركة سوف يساهم في تعزيز السلامة الإدارية للشركة المنتجة وشركة البحث والتطوير في آن واحد، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن فصل الشركة سيؤدي إلى زيادة الأرباح التشغيلية وتحسين نسبة القروض لكل من الشركتين، بالإضافة إلى زيادة فاعلية تخفيض التكلفة. وأوضح البنك الصناعي أن تخصيص شركة "جي إم كوريا" شركة جديدة للبحث والتطوير لديه عدد من المزايا، بما في ذلك زيادة نسبة إمدادات الشركات المحلية بقطع الغيار، وإيجاد فرص عمل جديدة في الشركات المتعاونة معها، وزيادة الإنتاج.

وهكذا يبدو أن مشاكل شركة "جي إم كوريا" قد انتهت، ولكن لا يزال يتوجب حل مشكلة رفض نقابة عمال الشركة لهذه الخطوة، بعد أن تم استبعادها في عملية اتخاذ هذا القرار.