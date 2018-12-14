جدل حول الاستراتيجية الدفاعية اليابانية الجديدة

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أثارت الاستراتيجية الدفاعية اليابانية الجديدة وخطة اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية، جدلا كبيرا داخل وخارج البلاد. ويرجع السبب في هذا الجدل إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر مخالفة لمبدأ الوضع الدفاعي الحصري لليابان، كما أنها قد تحدث رفضا من الدول المحيطة خوفا من تحول اليابان إلى قوة عسكرية كبيرة.

وهناك سببان رئيسيان لهذا القلق من مخالفة مبدأ الوضع الدفاعي الحصري لليابان، الأول: هو التعامل مع الهجمات في الفضاء وعبر الإنترنت، حيث إن هناك مساعٍ مفرطة من جانب طوكيو لتأمين قدرات كبيرة في هذا الصدد، ومن أهمها خطتها لامتلاك القدرة على التأكد من مراكز الهجمات السيبرانية والرد عليها.

كما تخطط اليابان لامتلاك حاملات طائرات، لكن هذا يخالف المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تنص على التخلي بشكل دائم عن الحروب والتهديدات والممارسات العسكرية باعتبارها وسيلة لحل النزاعات، كما تنص أيضا على عدم امتلاك أي قوة عسكرية وعدم الاعتراف بحق خوض الحروب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من خطط تعزيز القوة العسكرية التي تعتبر مخالفة لمبدأ الوضع الدفاعي الحصري، تتضمن شراء مختلف الأسلحة العسكرية المتقدمة، بما فيها أسلحة هجومية، حيث ستشتري نظامين لإسقاط الصواريخ و18 طائرة شبح مقاتلة متطورة من طراز "إف35 بي". أيضا، تخطط اليابان لضخ أكثر من 27 تريليون ين للمصروفات الدفاعية خلال الخمس سنوات القادمة. وكل ذلك لا يتطابق مع التوجهات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية حول نزع الأسلحة النووية، ومساعي تحسين العلاقات بين الصين واليابان. ولهذا فإن جهود حكومة "شينزو آبيه" للتحول إلى قوة عسكرية كبيرة، تثير رفضا شديدا من كوريا والصين.

وتعبيرا عن هذا القلق، طالبت وزارة الخارجية الكورية بضرورة أن تسهم سياسات الدفاع اليابانية في السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.