5 أطعمة تقلل الإجهاد خلال عطلة رأس السنة الجديدة

ⓒ Getty Images Bank

لم يتبقَ سوى بضعة أيام فقط لنُودع العام الحالي 2018، ونبدأ سنة جديدة. ومع ذلك، فإن نهاية العام ليست مناسبة سعيدة لبعض الناس، لأنهم يعتقدون أن أعمارهم زادت سنة واحدة ربما بدون نتائج مثمرة، وهو ما يتسبب في الشعور بضغوط نفسية ونحن نستقبل عاما جديدا.

إذن، ماذا يمكن أن نفعل للحد من التوتر والإجهاد؟ في الواقع، أصبح الإجهاد والتوتر مشكلة شائعة في هذا العصر الذي يتميز بنمط حياة سريعة وأحداث متتابعة. ويقول الخبراء إن أسهل طريقة للتخلص من الإجهاد هي تناول الأطعمة التي تعمل على مكافحته بشكل فعال، بحيث تكون تلك الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومصادر الطاقة. إذن، هيا نتعرف على أفضل 5 أطعمة صحية لتخفيف الإجهاد.

أولا: البرتقال: يعد البرتقال أحد الأطعمة الفعالة للحد من الإجهاد، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين سي الذي يساعد على تقليل آثار الإجهاد البدني والعقلي. وقد أظهرت درسات أجريت في ألمانيا أنه خلال تلك المواقف التي تشكل تحديات نفسية مثل حل مسائل الرياضيات، فإن تناول كميات كافية من فيتامين سي يؤدي إلى تقليل الإجهاد وتخفيض ضغط الدم ومستوى هرمون الإجهاد، الكورتيزول، مقارنةً بمن لا يتناول فيتامين سي، في مثل تلك الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استنشاق رائحة البرتقال تساعد على الحد من القلق والتوتر.

ثانيا: المحار: حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة. ويسمى المحار بحليب البحر لأنه غني بالكالسيوم على وجه الخصوص. كما أن الزنك عنصر رئيسي في المحار، وهو من المغذيات المهمة في محاربة الإجهاد.

ثالثا: شاي البابونغ: فمن الجيد أن نحتسي كوبا من الشاي عموما عند الشعور بالتوتر. وشاي البابونغ على وجه الخصوص يساعد على تهدئة القلق. وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا مؤخرا، أن أولئك الذين لديهم درجة من اضطراب القلق واستهلكوا مستخلص البابونغ لمدة ثمانية أسابيع، قد انخفضت درجة القلق لديهم بشكل كبير.

رابعا: اللوز: من المفيد تناول بعض حبات اللوز أو المكسرات يوميا، حيث إنها تعمل على تخفيض التوتر والإجهاد. كما أن اللوز والمكسرات غنية بمعدن المغنيسيوم والزنك أيضا، وفيتامينات بي وإي، وكلها تحافظ على صحة العقل وتقلّل الشعور بالتوتر وتخفّض ضغط الدم المترفع. ولذلك أنصحكم بوضع كيس من اللوز في حقيبتكم بدلاً من الحلويات.

خامسا: السلمون: وهو أحد الأسماك الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من مستويات هرمون الإندورفين وتنظّم الكورتيزول، مما ينتج مزاجا إيجابيا، كما يساعد على التخفيف من حدة الإجهاد وتحسين الحالة المزاجية بشكل طبيعي، وهو مفيد أيضا لتجنب الاضطرابات المزاجية كالاكتئاب والقلق.