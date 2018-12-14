باميه سوري / أون لاك / دونغجيدال





هناك لوحة شهيرة للفنان "أن جونغ شيك 안중식" من أواخر عصر جوسون بعنوان "صُنغ جيه سو غاندو 성재수간도" وهي عبارة تعني "الأصوات التي تصدر من بين الشجيرات". وتُظهر اللوحة رجلًا يسرع الخطا في الساحة في وقتٍ متأخر من الليل. في اللوحة، لا تزال الغرفة مضاءة، وقد يعني ذلك أنه ربما قد خرج لاستنشاق بعض الهواء النقي بعد جلسة استذكار ودراسة، لكن عينيه ظلتا معلقتان بالبوابة المقفلة. هل تراه ينتظر زائرًا في ذلك الوقت المتأخر من الليل؟ ويبدو لنا في الصورة أن أطراف أكمام الرجل تطير بخفة مع النسيم الليلي العابر، مما أضفى طابعًا حزينًا نوعًا على الصورة.

يقال إن موضوع لوحة "صُنغ جيه سو غاندو 성재수간도" هو عالم وفنان صيني يُدعى "أويانغ" كان يقرأ كتابًا في ليلة متأخرة، ثم سمع صوت حفيف أوراق الشجر وهي تحتك ببعضها إذ يحركها النسيم، ثم تزايد هذا الصوت حتى صار صوت أمواج متلاطمة وأخيرًا صوت تقدم جيوش جرارة. وما إن زادت حدة الأصوات حتى أمر خادمه الصغير بأن يخرج لاستطلاع الأمر ومعرفة مصدر هذه الأصوات. وعندما عاد الخادم الصغير، أبلغ سيده أن النجوم والقمر كانا يلمعان بشدة في السماء، وأن مجرة درب التبانة كانت تبدو واضحة للعيان في تلك الليلة المقمرة العجيبة. وأن هذه الأصوات العجيبة كانت تصدر من بين الأشجار رغم أنه لم يكن هناك أي شخص في الجوار. ومنذ ذلك اليوم، أطلق العالم الصيني على ذلك الصوت الذي لم يستطع أحد أن يسمعه سواه اسم "صوت تغير الفصول". لكن قد يظن آخرين أن هذا الصوت لم يكن سوى دبيب أقدام حبيب آت من بعيد. وهناك قصيدة كورية تقليدية من نوع الـ"شيجو" يتحدث عن أمر شبيه بهذا، وأن المرء قد يحسب خطأً الظل الذي يظهر من خلف نافذته ظل الحبيب الذي يشتد شوقه إليه. وعندما خرج المتكلم في القصيدة وهو يهرع مسرعًا للقاء الحبيب، اكتشف أن الظل الذي رآه لم يكن سوى ظل طائر العنقاء وهو يرتب ريشه الساحر تحت ضوء القمر. ولا يعقل أن يكون راوي القصيدة قد رأى طائر العنقاء حقا. لكن لا بد أنه أسلوبه الشعري الرقيق الذي أراد أن يشرح ما يجيش بصدره وأن يبرر اختلاط الأمر عليه. واختتمت القصيدة بتعبير الراوي عن سروره بأن خطأه الأحمق حدث في ظلام الليل، حيث لم يره أحد.

يقال إن الوقت يمر بنفس الكيفية علينا جميعًا، لكن لا أظن أنه يوجد بيننا من يمكنه الموافقة على صحة هذه العبارة مطلقًا. ويبدو هذا جليا في انتشار مقولات مثل "الوقت اللطيف يمر بسرعة". فيبدو أنه هناك اتفاقًا عاما بأن اللحظات السعيدة تمر بسرعة غير اعتيادية، بينما يمر نفس ذلك الوقت ببطء سلحفاة عجوز مريضة إذا كان المرء يتحرق شوقًا لحدوث شيء ما أو يمر بلحظات عصيبة. وكل ما يمكن فعله في مثل هذه اللحظات هي محاولة احتمال كل لحظة من تلك اللحظات الصعبة، وتمني مرور الأمر بسلام. وعندما تفعل ذلك لفترة من الوقت، ستفاجأ بأن سنينًا طويلة قد مرت، وأن الكثير من تلك الصعاب التي أرقت لياليك وأنهكت قلبك قد مر حتى كأنه لم يكن. ومن المعتاد في نهاية كل عام أن يكثر الناس في التفكير في اللحظات والأحداث التي يندمون ويأسفون عليها في عامهم الذي مضى بدلًا من التركيز على عامهم الآتي. وهذا ليس أمرًا سيئًا في حد ذاته، فذلك الندم وهذا الأسف قد يدفعانك بكل قوة نحو تحسين الأمور في ما هو آت، وعدم تكرار أخطائك السابقة. يوم السبت القادم الموافق 22 ديسمبر هو يوم الـ"دونغ جي 동지"، وهو اليوم ذو الليل الأطول في العام. وقد تكون ليلة الدونغ جي ليلة باردة طويلة، لكنها حين تمر، تأتي معها بالربيع الدافئ المثمر البهيج.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: