فرحة فوز المنتخب الفيتنامي تعم جميع أنحاء كوريا الجنوبية

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بعد فوز المنتخب الفيتنامي ببطلولة رابطة دول جنوب شرق آسيا لكرة القدم للعام 2018 سادت مشاعر السعادة والفرحة في كوريا الجنوبية بفوز أشقائهم الفيتناميين بهذا اللقب. فقد أحرزت فيتنام مراتب متقدمة في بطولات آسيا، بما فيها بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً لعام 2018، وبطولة كأس الأمم الأسيوية تحت 23 عاماً، منذ بدء مسيرتها في كرة القدم تحت قيادة المدرب بارك هانغ صو كوري الجنسية في شهر أكتوبر 2017. وتعتبر هذه المرة الثانية للمنتخب الفيتنامي بعد احرازه فوزه ببطولة رابطة دول جنوب شرق آسيا لعام 2008. لكنه

ونظراً لكل هذه الإنجازات التي حققها المنتخب الفيتنامي بقيادة المدرب الكوري بارك هانغ صو، أصبح المدرب بارك بطلاً وطنياً لدى الشعب الفيتامي وبدأ يتزايد الحب والشغف باتجاه كوريا الجنوبية في قلوب الفيتناميين.

وقد خرج المشجعون الفيتناميون إلى شوارع العاصمة هانوي وظلوا يلوحون بالعلم الفيتنامي والعلم الكوري معاً وأطلقوا أبواق والسيارات في جو احتفالي كبير، ويصرخون "نحن نحب بارك هانغ صو وكوريا الجنوبية".

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين كوريا الجنوبية وفيتنام تطوراً كبيراً بفضل المدرب بارك من الآن فصاعداً أكثر مما كانت عليه في الماضي، حيث قال المدرب بارك في مؤتمر صحفي بمناسبة فوز المنتخب الفيتنامي إنه يريد أن يشارك السعادة والفرح مع الشعب الفيتنامي والمشجعين، ويرغب في أن يحب الشعب الفيتامي بلده الثاني كوريا الجنوبية بقدر ما يحبونه هو أيضاً.