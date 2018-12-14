وزارة العدل تمنح الإقامة الدائمة لرجل سريلانكي أنقذ سيدة عجوز من حريق كبير وقع في منزلها

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أعلنت وزارة العدل الكورية عن قرار نهائي لمنح الإقامة الدائمة لرجل سريلانكي نظراً لشجاعته في إنقاذ سيدة عجوز كورية تبلغ من العمر 91 عاماً من حريق كبير وقع في منزلها في فبراير من العام الماضي. وأجمع أعضاء لجنة حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الأجانب التابعة لوزارة العدل يوم الخميس الماضي على منح الإقامة الدائمة لهذا الرجل الشجاع واسمه "نمال" ويبلغ من العمر 39 عاماً. والجدير بالذكر أنه كان قد دخل كوريا في عام 2011 بتأشيرة من النوع f9 التي لا تسمح بالعمل في البلاد، وانتهت صلاحيتها في 2016 ولم يغادر كوريا بل استقر كمقيم غير شرعي منذ ذلك الوقت.

وبسبب إقامته غير الشرعية كان عليه دفع غرامة تبلغ حوالي خمسة ملايين وون بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لعلاج الحروق التي أصيب بها عند إنقاذه السيدة العجوز وإصابته بخلل في رئته. ولم يكن لديه أموال تغطي مبلغ الغرامة أو العلاج.

ولذلك قرر مكتب الهجرة الكوري إعفاءه من الغرامة كما قررت وزارة العدل أيضاً منحه تأشيرة دخول من نوع g1 الذي يمكن لحاملها تلقي خدمات صحية داخل البلاد في شهر يونيو العام الماضي، غير أنه لم يستطع أن يقوم بأي عمل ولم يستفد من خدمة التأمين الصحي. كما قررت وزارة العدل ومكتب الهجرة بعد سلسلة من التحقيقات حول سجلاته القانونية خلال السنة ونصف الماضية، أن تمنحه إقامة دائمة بعد أن تأكدت من عدم مخالفته للقانون واعترفت بتضحيته القيمة لإنقاذ مواطن كوري.

تجدر الإشارة إلى أن منح أجنبي يقيم بشكل غير شرعي إقامة دائمة تعتبر الأولى من نوعها في البلاد. ويتوقع أن يقام حفل منح الإقامة الدائمة للسيد نمال في مكتب الهجرة المحلي في مدينة ديغو.