مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى لعام ٢٠١٩ من منتصف يناير حتى نهاية فبراير





سيقام مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى لعام 2019 خلال الفترة من 17 يناير إلى 28 فبراير القادم برعاية اللجنة المنظمة لحملة "زروا كوريا" تحت شعار "السفر(Travel) والتذوق(Taste) واللمس(Touch)". جاء هذا المهرجان الذي يقام سنوياً في كل شتاء منذ عام 2011 بهدف توزيع السياح الأجانب الذين يتمركزون في العاصمة سيول والمدن المجاورة لها فقط حيث يقدم المهرجان مزايا مختلفة لجذب السياح الأجانب في مختلف المناطق السياحية في داخل كوريا.

كما ستقدم الفنادق الكبرى مثل فندق انتركونتيننتال وفندق غراند حياة وغيرها برامج تجربية لتذوق الطعام بقيادة الطباخ الماهر المشهور بارك تشان إيل وكذلك تقدم المطاعم والمقاهي في 70 فندقاً كبيراً أيضاً خصومات تصل إلى 25 ٪ على أسعار أطباق الطعام إلى جانب حدث بطاقة الوجبة المجانية ودورات تجربية مشاركة لطبخ الأطعمة الكورية التقليدية الخاصة بالسياح الأجانب أيضاً.

وكذلك ستقدم خطوط جيجو الجوية خصومات تصل إلى 85 بالمائة على تذاكر الطيران، وتقدم فنادق رامادا آنكور ومنتجع ديه ميونغ خصومات بنسبة 55 إلى 75 بالمائة على أجور الغرف المختلفة وحدائق الملاحة مثل لوتي ورلد وإيفرلاند خصومات تصل إلى 30 إلى 40 بالمائة وقرية كوريا الشعبية ومتحف غرابينغ خصومات تصل إلى 27 ٪ على الدخول.

كما توجد خصومات تصل إلى 30 ٪ على تذاكر المسرحيات الشهيرة مثل فايرمان (Fireman) ونانتاو كذلك تقدم مراكز التسوق المعفاة من الضرائب خصومات تعتمد على مبالغ الشراء الإجمالية وأما الأسواق الشعبية التقليدية فسوف تقدم كوبونات خصم للسياح الأجانب أيضاً.

وسوف يقدم مركز الأحداث عند مخرج رقم 5 في محطة كوانغ هوا مون على الخط الخامس لمترو الأنفاق خدمات خاصة بالسياح الأجانب بما فيها خدمة الإنترنت والترجمة وخدمات الحجز وغيرها من خدمات التسهيلات للسفر والنقل والتسوق للسياح الأجانب. كما سيقدم المركز بطاقة كي- تور للسياحة والنقل الحصرية لـ50 سائحاً أجنبياً كل يوم خلال فترة المهرجان. وكذلك سيقدم المهرجان خدمة الأيدي الفارغة التي تتضمن خدمة توصيل الأمتعة والمشتريات وحفظها من قبل المتاجر والفنادق والمطارات وغيرها من الأماكن العامة الكبرى في سيول بخصومات تصل إلى 40 ٪ على أجرة الخدمة.