فيلم بوهيمان رابسودي يحتل المركز الأول في شباك التذاكر

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أعلن مجلس الأفلام الكوري أن فيلم "بوهيميان رابسودي" - الذي تدور أحداثه حول قصة حياة المغني الشهير "فريدي ميركوري" رئيس فرقة الروك البريطانية كوين – قد حقق حوالي ثمانين ألف مشاهدة في جميع أنحاء البلاد ليحتل المركز الأول في شباك تذاكر الأفلام الكورية. فمنذ أن تم عرض الفيلم في نهاية شهر أكتوبر في دور السينما، سجل إقبالا طويل الأمد حتى الآن، ليتجاوز عدد مشاهديه ثمانية ملايين مشاهد أخيرا. كما أصبح ثامن أكبر فيلم أجنبي عرض في دور السينما الكورية حتى الآن متغلبا على فيلم " المتحولون: الجانب المظلم للقمر".

ويقول الخبراء إن السبب الرئيس لهذه الشعبية الكبيرة التي يحظى بها هذا الفيلم يرجع إلى النجاح في جذب المشاهدين في الأربعينيات والخمسينيات الذين كانوا يكبرون مع الاستماع إلى أغاني "كوين" في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ومع هذه التوجهات، تزداد مبيعات الآلات الموسيقية في الآونة الأخيرة، حيث قال أحد أصحاب محلات الآلات الموسيقية في سوق "ناك وون" الذي يعد أشهر سوق للأدوات الموسيقية في كوريا إنه عادة ما يزداد عدد العملاء من الطلاب الجامعيين في العطلات أو الطلاب الذين انتهوا من اختبار الثانوية العامة. كما ازداد عدد الزبائن من منتصف العمر هذه الأيام، وأكثر الآلات الموسيقية مبيعا هي الغيتار الإلكتروني الذي يستخدم للمبتدئين ويبلغ سعره مائتي ألف وون إلى ثلاثمائة ألف وون.

وقال موقع التجارة الإلكترونية "g-market" إن حجم مبيعات الغيتار الإلكتروني بين الأربعينيات والخمسينيات ارتفع بحوالي 33 ٪ مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، والبيانو الإلكتروني بـ37 ٪ والطبل الإلكتروني بـ53 ٪.