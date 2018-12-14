دخول الرسوم على صوامع الغلال في مدينة إنتشون موسوعة غينيس

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تم تسجيل رسم وُضع على صوامع الغِلَال في مدينة إنتشون في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر رسم جداري خارجي في العالم. وهو مبنى قديم جدا يبلغ ارتفاعه 48 مترا، أي أنه يعادل 22 طابقا، في الرصيف السابع في ميناء إنتشون.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المبنى كان صومعة لتخزين الغِلَال، وأنشئ في عام 1979 لتخزين المحصولات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج كأعلاف. وبسبب هيئته القبيحة كان موضع شكاوى من الكثيرين. ويبلغ إجمالي مساحة الصورة التي رسمت على جدار تلك الصومعة خمسة وعشرين ألف متر مربع، أي ما يعادل أربعة أضعاف مساحة معلب كبير لكرة القدم.

وقد أطلقت بلدية مدينة إنتشون ومؤسسة ميناء إنتشون مبادرة " super graphic"، وهو مشروع لتحويل ملامح المدينة إلى أجمل من خلال وضع رسوم ضخمة على جدران الشقق والمصانع والمدارس. وضخت بلدية مدينة إنتشون ومؤسسة ميناء إنتشون خمسمائة وخمسين مليون وون لإكمال أكبر رسم جداري في العالم منذ يناير في هذا العام. وبلغت كمية الدهانات التي استخدمت في إتمام هذا الرسم ٨٦٥ ألف ليتر.