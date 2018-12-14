بلدية سيول تعلن عن تجديدات في المنطقة المحيطة بمحطة جونغ جاك

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أعلنت بلدية سيول في الآونة الأخيرة أنها ستقوم بتجديد بعض الأماكن في محطة "جونغ كاك" وتحويلها إلى حديقة مزودة بالطاقة الشمسية، وستكشف عنها أمام المواطنين في شهر أكتوبر من العام القادم. وذلك لأن الأماكن تحت الأرض التي تربط بين محطة "جونغ كاك" للخط الأول ومكتبة "جونغ نو" لبيع الكتب لا تلعب أي دور خاص، بل تم تركها كممر فقط دون استخدامها بالشكل الأمثل. ولذلك قررت بلدية سيول أن تقوم بتجديد هذه الأماكن إلى حديقة تحت الأرض تعتمد على الطاقة الشمسية باعتبار أن سقف تلك الأماكن مرتفع ومساحتها واسعة، وتوجد فوقها ساحة، وبالتالي ظروف تعرضها لضوء الشمس جيدة.

وقد أجرت بلدية سيول دراسة ميدانية في العام الماضي، وحاليًا يتم وضع التصميم الأساسي، ومن المخطط تدشين هذا المشروع في فبراير، وافتتاحه للجمهور في سهر أكتوبر.

أما عن المنشآة الأساسية والرئيسية لمشروع تجديد الأماكن فهي غير مستخدمة بالشكل الأمثل تحت محطة "جونغ كاك" هي نظام أخذ الإضاءة من ضوء الشمس من خلال توصيل الضوء إلى تحت الأرض، ثم تجسيد ظروف متشابهة مع فوق الأرض بشكل ملائم لنمو النباتات.

ومن خلال ثمانية أنظمة لجمع الضوء في السقف، سيتم توصيل الضوء الطبيعي إلى تحت الأرض. وفي الليل أو في الأيام الممطرة، سيتم تحويل النظام إلى مصادر الضوء التي تعمل بـLED تلقائيا. وسيتم بناء حديقة تبلغ مساحتها مائة وخمسة عشر مترا مربعا وهو ما يعد سدس إجمالي مساحة تلك الأماكن.

ومن المتوقع أن يتم زراعة مختلف أنواع الأشجار، خاصة المثمرة، مثل البرتقال والليمون، لبناء حديقة صغيرة في وسط المدينة تحافظ على لونها الأخضر طوال السنة. وستتغير هذه الأماكن التي كانت تستخدم كمجرد ممر من مكان للمرور إلى مكان للبقاء والاستراحة مع رؤية الأشجار والزهور.