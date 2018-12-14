نوران شلبي: حلمي هو إنشاء مركز ضخم للترجمة بين الكورية والعربية





"نوران شلبي" شابة مصرية تعمل كمدرس مساعد في قسم اللغة الكورية في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وتدرس حاليا في مرحلة الدكتوراه في علم اللغة في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، تقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إن حلمها الذي تسعى إلى تحقيقه هو إنشاء مركز ضخم متخصص في الترجمة بين اللغتين الكورية والعربية، بحيث يضم مجموعة من المتخصصين العرب والكوريين في الترجمة، من أجل ترجمة الكتب والأفلام والمسلسلات وغيرها بين الجانبين العربي والكوري.

وتحكي "نوران"، التي تعتبر الوحيدة تقريبا بين الطلاب العرب الذين يدرسون الدكتوراه بدون منحة دراسية، عن الصعوبات التي تواجهها في الحياة في كوريا، كما تعطي بعض النصائح للطلاب الراغبين في الدراسة في كوريا.

وتوضح "نوران" أن الهدف من رسالتها في مرحلة الدكتوراه هو إعداد دليل تعليمي للطلبة العرب لكي يتمكنوا من الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الكورية بكفاءة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".