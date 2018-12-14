انطلاق خدمة زيرو باي اليوم

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بدأت اليوم في كوريا خدمة "زيرو باي" أي "دفع الصفر"، وهي عبارة عن خدمة دفع تخفّض الرسوم المفروضة على أصحاب المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة إلى 0% على الأقل و0.5% على الأكثر. وكانت هذه الخدمة ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها عمدة سيول، لكن الحكومة قررت تطبيقها كنظام شامل على جميع أنحاء البلاد.

ويدل ظهور هذه الخدمة على الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كوريا، خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر. ويمكن القول إن هؤلاء يمثلون فئة ضعيفة تواجه ضربات شديدة قبل غيرهم في فترة الركود الاقتصادي. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور وبدء تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا، قد أدى إلى زيادة صعوباتهم أكثر.

وكان أصحاب المشروعات الصغيرة يعاونون من ارتفاع رسوم استئجار مقار أعمالهم، وفي هذه الظروف، جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تحملهم لتكاليف القوى العاملة، كما واجهوا ضرورة توظيف المزيد من الأيدي العاملة بسبب تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا بحد أقصى.

وفي ظل زيادة المبيعات بسبب الازدهار الاقتصادي يمكن أن تكون هذه العناصر أعباء طبيعية، ولكن في حالة الركود الاقتصادي، فقد تدفع المشروعات الصغيرة إلى حافة الهاوية.

وجاءت خدمة "دفع الصفر" كمحاولة من جانب الحكومة لتخفيف تلك الأعباء عنهم.

ورغم أن الهدف من خدمة "دفع الصفر" يبدو جيدا، إلا أن التوقعات باستقرارها بنجاح تبدو متضاربة، حيث يتوقع بعض الخبراء في الشؤون المالية أن تواجه صعوبات لأسباب كثيرة، منها: عدم وجود مزايا يحس بها المستهلكون فوريا، ووجود الكثير من البدائل، بما في ذلك خدمة "كاكاو باي" التي يتم من خلالها تحويل النقود مباشرة عبر تطبيق خاص للدفع، مما قد يعرقل استقرار الخدمة الجديدة لأن المستهلكين قد يشعرون بالمضايقة.

لكن الحكومة ترى أن الخدمة لديها عدد كاف من عناصر جذب المستهلك، ولهذا فإنها سوف تستقر بنجاح. وأشارت إلى أن ميزة خصم الدخل بشأن استعمال هذه الخدمة مرتفعة، حيث تبلغ 40%. تجدر الإشار إلى أن ميزة خصم الدخل لبطاقات الائتمان تبلغ 15%، وبالنسبة للبطاقات البنكية للدفع المباشر تبلغ 30%.

وتشجع الحكومة المركزية والحكومات المحلية أصحاب المتاجر والمحلات على الانضمام إلى خدمة "دفع الصفر".