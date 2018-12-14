تأثيرات رفع سعر الفائدة الأمريكي على كوريا

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي، مما أدى إلى اتساع الفرق بين سعريْ الفائدة في الولايات المتحدة وكوريا إلى 0.75%.

وترى الحكومة الكورية أنه يمكن تحمل هذا الفرق، إلا أن الأوساط الاقتصادية أعربت عن قلقها من زيادة الأعباء على الأسر. ويمكن القول إن الحكومة تتخذ موقفا إيجابيا حذرا.

من جانبه، أوضح "لي جو يول" محافظ البنك المركزي الكوري أن هذه الخطوة كانت متوقعة، مشيرا إلى أن الأهم هو وتيرة قرارات رفع سعر الفائدة الأمريكي وليس الرفع في حد ذاته. وتوقع أن تنخفض التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي إذا تباطأت وتيرة رفع سعر الفائدة الأمريكي، حيث إن ذلك قد يساعد مختلف الدول على توفير بعض المرونة بشأن إدارة سياساتها النقدية.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة أمس للمرة الرابعة خلال هذا العام، كما قرر أيضا تعديل خطة العام القادم لرفع سعر الفائدة من ثلاث مرات إلى مرتيْن.

وفي سيول، عقدت لجنة المراقبة المالية اجتماعا طارئا لاستعراض توجهات سوق المال المحلية بعد قرار رفع سعر الفائدة الأمريكي. وقالت اللجنة خلال الاجتماع إن احتمال حدوث تقلبات في الأسواق المالية داخل وخارج البلاد قد زاد، وأصدرت تحذيرا بالتعامل الصارم مع محاولات زعزعة الاستقرار في السوق المالية.

وتوصل الاجتماع المالي للاقتصاد الكلي الذي حضره ممثلون عن جميع السلطات المالية الكورية إلى أن رفع سعر الفائدة الأمريكي مازال ضمن النطاق القابل للتحمل، لكن المشاركين شددوا على ضرورة الاستعداد التام في مواجهة احتمالات عناصر عدم الاستقرار الإضافية. لكن بعض المحللين يرون أن قرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيؤثر سلبا على على القروض الأسرية في كوريا.

وقد سبق للبنك المركزي الكوري أن رفع سعر الفائدة في شهر نوفمبر الماضي، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة الأمريكي يتوقع أن يؤثر على سعر فائدة القروض بعد فترة معينة.

وقد بلغ حجم القروض الأسرية في كوريا 1514 تريليونا و400 مليار وون، أي حوالي 1,4 تريليون دولار، حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام. ويرجع السبب في القلق من زيادة أعباء القروض الأسرية إلى أن تلك القروض تنمو بسرعة تزيد عن سرعة نمو الدخل. وفي هذه الظروف إذا ارتفع سعر الفائدة، فسوف تزداد الأعباء على الأسر بشكل كبير.